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Tare: "Milan, mi sento in colpa per la Champions, ma il club è più grande di tutti"

Calciomercato

Igli Tare è tornato a parlare dopo il licenziamento dal Milan, deciso dal proprietario Gerry Cardinale insieme a quelli di Allegri, Furlani e Moncada a causa della mancata qualificazione in Champions League. Durante un evento con i tifosi, l'ex ds ha espresso la sua amarezza: "Mi sento in colpa per l'ultima giornata, ma il Milan è più grande di tutti". Ha poi concluso ringraziando l'ambiente: "Anche se per un solo anno, è stato un grande onore. Sarete sempre nel mio cuore".

IL PODCAST DI GIANLUCA DI MARZIO

Igli Tare torna a parlare dopo la conclusione del suo rapporto professionale con il MIlan. L'ex direttore sportivo rossonero, licenziato dal proprietario del Milan Gerry Cardinale il 25 maggio scorso insieme all'allenatore Massimiliano Allegri e ai dirigenti Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, dopo la mancata qualificazione alla prossima Champions League, ha partecipato a un evento organizzato da un club di tifosi rossoneri, esprimento tutta la sua amarezza per la fine della stagione appena conclusa. "Mi sento un po' in colpa perché, all'ultima giornata, non ce l'abbiamo fatta a portare il Milan in Champions", ha detto Tare, "però una cosa rimane: il Milan è più grande di tutti quanti". Tare ha infine salutato i tifosi del Milan: "Anche se è stato solo per un anno, per me è stato un grande onore lavorare per questo club e sarete nel mio cuore ovunque sarò", ha concluso.

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