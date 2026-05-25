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Milan, dal fallimento al ribaltone: Cardinale a Milano per disegnare il futuro

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Dopo la sconfitta a San Siro contro il Cagliari e la mancata qualificazione alla Champions, il Milan si prepara a una nuova rivoluzione: il proprietario Gerry Cardinale è rimasto a Milano per consultazioni e per decidere quale direzione far prendere al club. In uscita l’ad Furlani, il ds Tare e il capo scout Moncada. Possibile anche la separazione da Allegri (che ha ancora un anno di contratto). Qui il racconto della giornata in diretta

MILAN-CAGLIARI: HIGHLIGHTS - PAGELLE

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Milan, a Ibra e Calvelli le scelte di ds e ad

Con le uscite di Furlani e Tare, toccherà nuovamente a Zlatan Ibrahimovic contribuire a disegnare il nuovo Milan. Il membro del cda Massimo Calvelli (a capo dell’asset sport del gruppo RedBird) sceglierà il nuovo amministratore delegato, all’ex attaccante svedese toccherà la decisione su chi sarà il nuovo direttore sportivo (che probabilmente sceglierà il nuovo responsabile scout dopo l’uscita di Moncada). Solo dopo queste decisioni verrà scelto il nuovo allenatore

Allegri, niente rinnovo automatico: verso l’addio

Con la qualificazione in Champions, il contratto di Massimiliano Allegricon il Milan -attualmente in scadenza al 30 giugno del 2027- si sarebbe rinnovato automaticamente per un’altra stagione, quindi fino al 2028. Per ottenere il pass Champions, visti i risultati delle avversarie, sarebbe stato sufficiente un pari contro il Cagliari, che invece ha rimontato e battuto il Milan. Essendo venuta meno la qualificazione, si profila una separazione con l’allenatore, che ha fallito l’obiettivo stagionale

Fallimento Milan, la situazione e gli scenari

Con l'inviato di Sky Sport sul Milan Peppe Di Stefano, il punto sulla situazione del club rossonero dopo la mancata qualificazione in Champions e l'analisi di quelli che potranno essere ora gli scenari futuri al Milan

Gerry Cardinale resta a Milano per consultazioni

Il proprietario del Milan e fondatore di RedBird, arrivato ieri per seguire l’ultima di campionato del Milan contro il Cagliari, è rimasto a Milano per nuove consultazioni. Già nella giornata di domenica Gerry Cardinale aveva incontrato a pranzo il senior advisor Zlatan Ibrahimovic e il membro del cda rossonero Massimo Calvelli (ma non l’ad Furlani). Il rientro a Londra di Cardinale era previsto dopo il match contro il Cagliari ma la mancata qualificazione in Champions ha cambiato i programmi

Milan fuori dalla Champions, e ora?

Dopo la rimonta subita dal Cagliari a San Siro nell’ultima giornata di campionato, sconfitta costata la qualificazione alla prossima Champions League, sono ore di riflessione al Milan. Si profila un nuovo ribaltone societario con le uscite dell’amministratore delegato Giorgio Furlani, del direttore sportivo Igli Tare e del responsabile scout Geoffrey Moncada. E si va verso la separazione anche con l’allenatore Massimiliano Allegri

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