Con la qualificazione in Champions, il contratto di Massimiliano Allegricon il Milan -attualmente in scadenza al 30 giugno del 2027- si sarebbe rinnovato automaticamente per un’altra stagione, quindi fino al 2028. Per ottenere il pass Champions, visti i risultati delle avversarie, sarebbe stato sufficiente un pari contro il Cagliari, che invece ha rimontato e battuto il Milan. Essendo venuta meno la qualificazione, si profila una separazione con l’allenatore, che ha fallito l’obiettivo stagionale