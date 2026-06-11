Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
il protagonista

Un difensore... d'attacco: cosa piace all'Inter di Solet

Francesco Cosatti

Francesco Cosatti
©IPA/Fotogramma

Prima di scendere in campo, ha dovuto aspettare quattro mesi. Da lì in poi, non ha mai smesso di giocare: Solet è diventato fondamentale a Udine e ha delle caratteristiche quasi uniche nel suo genere. L'Inter insiste per dei motivi precisi. Tattici ma non solo

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ