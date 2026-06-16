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L'Inter avanza per Provedel e Solet: le news di calciomercato

Calciomercato

Due degli obiettivi di calciomercato dei nerazzurri sono Oumar Solet e Ivan Provedel. Per il primo, in difesa, c'è già un accordo e si lavora sul contratto. Resta però da convincere l'Udinese a cedere il giocatore. Per quanto riguarda il portiere, va trovata l'intesa con la Lazio. Nel frattempo si valuta il rinnovo di de Vrij

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L'Inter continua a lavorare a fuoco lento per i suoi obiettivi di calciomercato. In porta piace Ivan Provedel, da affiancare a Martinez per la prossima stagione. Per il portiere va trovata l'intesa con la Lazio. In difesa invece l'obiettivo numero uno è Oumar Solet dell'Udinese. Con il giocatore c'è già un'intesa e si procede per il contratto. Rimane però da convincere l'Udinese a cedere il proprio difensore.

Si lavora per il rinnovo di de Vrij

L'Inter vuole anche rinnovare il contratto di Stefan de Vrij. In nerazzurro dal 2018, ha collezionato in totale 296 presenze, 13 gol e 8 assist. Ancora non c'è stata un'offerta formale al giocatore, ma la volontà dell'Inter è quella di continuare insieme.

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