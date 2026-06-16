Due degli obiettivi di calciomercato dei nerazzurri sono Oumar Solet e Ivan Provedel. Per il primo, in difesa, c'è già un accordo e si lavora sul contratto. Resta però da convincere l'Udinese a cedere il giocatore. Per quanto riguarda il portiere, va trovata l'intesa con la Lazio. Nel frattempo si valuta il rinnovo di de Vrij

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