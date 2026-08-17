Roma-Mora: parti al lavoro per trovare la quadra

I giallorossi sono al lavoro con il Porto per trovare la quadra definitiva e completare il trasferimento di Rodrigo Mora alla Roma. Operazione a titolo definitivo per 25 milioni di euro (con i portoghesi che manterranno il 50% sulla futura rivendita)

La Roma continua a lavorare per Rodrigo Mora della Roma. Le parti sono in contatto dalla notte di domenica 16 agosto per trovare la quadra formalmente più soddisfacente per tutti, ovvero un trasferimento del classe 2007 a titolo definitivo per 25 milioni (con il Porto che manterrà il 50% sulla futura rivendita). I giallorossi, tuttavia, avranno la possibilità di ridurre o annullare questa percentuale qualora decidessero di versare altri 25 milioni di euro nelle classe del club lusitano. Restano da definire i vari bonus e le clausole, con Roma e Porto che stanno cercando di trovare la soluzione migliore.