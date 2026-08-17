Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Roma-Rodrigo Mora: si lavora con il Porto per trovare la quadra definitiva

Calciomercato

I giallorossi sono al lavoro con il Porto per trovare la quadra definitiva e completare il trasferimento di Rodrigo Mora alla Roma. Operazione a titolo definitivo per 25 milioni di euro (con i portoghesi che manterranno il 50% sulla futura rivendita)

CALCIOMERCATO, LE NEWS LIVE

La Roma continua a lavorare per Rodrigo Mora della Roma. Le parti sono in contatto dalla notte di domenica 16 agosto per trovare la quadra formalmente più soddisfacente per tutti, ovvero un trasferimento del classe 2007 a titolo definitivo per 25 milioni (con il Porto che manterrà il 50% sulla futura rivendita). I giallorossi, tuttavia, avranno la possibilità di ridurre o annullare questa percentuale qualora decidessero di versare altri 25 milioni di euro nelle classe del club lusitano. Restano da definire i vari bonus e le clausole, con Roma e Porto che stanno cercando di trovare la soluzione migliore. 

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calciomercato: Altre Notizie

Milan, in arrivo Diego Moreira: i dettagli

Calciomercato

I rossoneri hanno chiuso per l'arrivo in Italia di Diego Moreira dello Strasburgo. Operazione che...

Milan, David Odogu va in prestito al Tolosa

Calciomercato

Il Milan ha chiuso un'operazione in uscita: è fatta per il prestito di David Odogu, difensore...

Roma-Mora: parti al lavoro per trovare la quadra

Calciomercato

I giallorossi sono al lavoro con il Porto per trovare la quadra definitiva e completare il...

Juve-Vicario, accordo raggiunto con il Tottenham

Calciomercato

I bianconeri hanno trovato l'accordo con il Tottenham per Gugliermo Vicario: operazione in...

Lucumì alla Juventus per 20 milioni più bonus

ora è ufficiale

Il difensore colombiano è un nuovo giocatore dei bianconeri. Operazione a titolo definitivo con...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE