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Juventus, Vicario ha svolto le visite mediche. Attesa per l'ufficialità

Calciomercato

Guglielmo Vicario è arrivato a Torino: il portiere ha svolto le visite al J Medical nel pomeriggio. I bianconeri hanno trovato l'accordo con il Tottenham per un prestito con diritto di riscatto (senza obbligo) fissato a 10 milioni. Attesa per l'ufficialità

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La Juventus ha trovato il suo nuovo portiere. Guglielmo Vicario è arrivato nel pomeriggio a Torino e ha svolto le visite al J Medical. Ora si attende solo l'ufficialità. Accordo raggiunto con il Tottenham per un prestito gratuito con diritto di riscatto (senza obbligo) fissato a 8 milioni più 2 di bonus. Trattativa che si è chiusa dopo i contatti continui delle ultime ore, con l'agente di Vicario che è da giorni nel capoluogo piemontese per parlare con la Juve (inizialmente anche per l'operazione Lucumì, ora ufficiale). 

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