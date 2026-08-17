Guglielmo Vicario è arrivato a Torino: il portiere ha svolto le visite al J Medical nel pomeriggio. I bianconeri hanno trovato l'accordo con il Tottenham per un prestito con diritto di riscatto (senza obbligo) fissato a 10 milioni. Attesa per l'ufficialità

La Juventus ha trovato il suo nuovo portiere. Guglielmo Vicario è arrivato nel pomeriggio a Torino e ha svolto le visite al J Medical. Ora si attende solo l'ufficialità. Accordo raggiunto con il Tottenham per un prestito gratuito con diritto di riscatto (senza obbligo) fissato a 8 milioni più 2 di bonus. Trattativa che si è chiusa dopo i contatti continui delle ultime ore, con l'agente di Vicario che è da giorni nel capoluogo piemontese per parlare con la Juve (inizialmente anche per l'operazione Lucumì, ora ufficiale).