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Nuova filosofia, nuovi obiettivi: è la Fiorentina di Paratici
Le mosse della nuova Fiorentina di Paratici partono tutte da un credo comune: non accontentarsi nemmeno dell'ottavo posto. Si intende un progetto duraturo, con visione europea e composto da tanti giocatori giovani: tra conferme, obiettivi e forse qualche sacrificio
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