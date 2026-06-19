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Zaniolo-Udinese, incontro in programma per discutere del contratto: c'è fiducia

Calciomercato

Dopo il riscatto dal Galatasaray, l'Udinese ha in programma un incontro con Zaniolo per parlare del suo contratto, come promesso al momento del suo arrivo a Udine la scorsa estate

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L'Udinese ha ufficialmente riscattato Zaniolo dal Galatasaray, ma ora dovrà sistemare il suo contratto. Il club bianconero, infatti, aveva promesso all'attaccante e il suo entourage che ci sarebbero state delle modifiche contrattuali. Il suo agente, Claudio Vigorelli, infatti, aveva chiarito: "Siamo certamente contenti dell'impatto che Nicolò ha avuto a Udine e della stagione molto positiva, ma ora sarà necessario trovare un nuovo accordo sull'ingaggio affinché la sua permanenza possa davvero poggiare su basi solide". Per questo è in programma un appuntamento per la prossima settimana, che dovrebbe andare a buon fine.

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