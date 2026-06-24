Servirà ancora un po' di tempo prima dell'ufficialità di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Napoli. Lo ha annunciato il presidente Aurelio De Laurentiis che - a margine di un evento in città - ha dichiarato: "Di Allegri non se ne può parlare fino a quando non lo avremo ufficializzato. Le scelte si fanno sulla continuità"

" Quando annunciamo il prossimo allenatore? Io sono appena atterrato dal Los Angeles, aspettate ". Parole di Aurelio De Laurentiis , a margine di un evento a Napoli (con l'ambasciatore americano Tilman J.) in merito all'annuncio di Massimiliano Allegri sulla panchina azzurra. "Non se ne può parlare fino a quando non lo avremo ufficializzato. Le scelte si fanno sulla continuità", ha spiegato il presidente del Napoli.

100 anni di Napoli

Un'annata importante in casa azzurra, che si prepara a festeggiare i cento anni del club. "Dal primo agosto al 31 luglio del prossimo anno ci saranno tanti giorni di festeggiamento, già pianificati. Noi già a luglio inizieremo con qualcosa, addirittura prima del ritiro", ha annunciato sempre De Laurentiis che poi ha voluto chiarire gli obiettivi della squadra per quest'anno. "Siamo l'unica squadra che è andata sempre più su. Dobbiamo restare lì e cercare di migliorare in Europa", ha concluso il presidente del Napoli.