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Napoli, De Laurentiis: "Non si può parlare di Allegri fino all'ufficialità"

Da Napoli

Servirà ancora un po' di tempo prima dell'ufficialità di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Napoli. Lo ha annunciato il presidente Aurelio De Laurentiis che - a margine di un evento in città - ha dichiarato: "Di Allegri non se ne può parlare fino a quando non lo avremo ufficializzato. Le scelte si fanno sulla continuità"

NAPOLI, POTREBBE SLITTARE LA FIRMA DI ALLEGRI

"Quando annunciamo il prossimo allenatore? Io sono appena atterrato dal Los Angeles, aspettate". Parole di Aurelio De Laurentiis, a margine di un evento a Napoli (con l'ambasciatore americano Tilman J.) in merito all'annuncio di Massimiliano Allegri sulla panchina azzurra. "Non se ne può parlare fino a quando non lo avremo ufficializzato. Le scelte si fanno sulla continuità", ha spiegato il presidente del Napoli. 

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Un'annata importante in casa azzurra, che si prepara a festeggiare i cento anni del club. "Dal primo agosto al 31 luglio del prossimo anno ci saranno tanti giorni di festeggiamento, già pianificati. Noi già a luglio inizieremo con qualcosa, addirittura prima del ritiro", ha annunciato sempre De Laurentiis che poi ha voluto chiarire gli obiettivi della squadra per quest'anno. "Siamo l'unica squadra che è andata sempre più su. Dobbiamo restare lì e cercare di migliorare in Europa", ha concluso il presidente del Napoli. 

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