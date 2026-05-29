Come potrebbe giocare il Napoli di Allegri

Massimiliano Allegri si avvicina sempre di più al Napoli, ma come potrebbe giocare la sua squadra? Dopo la difesa a tre vista col Milan, Max potrebbe tornare con la linea a quattro nel classico 4-3-3. In mezzo De Bruyne, Lobotka e McTominay titolari, servirà trovare l'equilibrio a centrocampo, ecco perché Politano (nel tridente) potrebbe essere l'uomo giusto per garantirlo. Di seguito gli XI tipo tra certezze e ballottaggi

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