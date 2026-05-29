Come potrebbe giocare il Napoli di Allegri

Massimiliano Allegri si avvicina sempre di più al Napoli, ma come potrebbe giocare la sua squadra? Dopo la difesa a tre vista col Milan, Max potrebbe tornare con la linea a quattro nel classico 4-3-3. In mezzo De Bruyne, Lobotka e McTominay titolari, servirà trovare l'equilibrio a centrocampo, ecco perché Politano (nel tridente) potrebbe essere l'uomo giusto per garantirlo. Di seguito gli XI tipo tra certezze e ballottaggi
- MERET o MILINKOVIC-SAVIC
- DI LORENZO
- RRAHMANI
- BUONGIORNO
- SPINAZZOLA o GUTIERREZ
- DE BRUYNE
- LOBOTKA
- McTOMINAY
- POLITANO o NERES
- HOJLUND
- ALISSON
- Tra punti fermi e ballottaggi, la difesa a 4 dovrebbe essere la base: Juan Jesus partirà e tornerà Marianucci, poi si capirà dall'estate chi partirà subito alle spalle dei titolari. In mezzo KDB, ovviamente, più Lobotka e McTominay: qui servirà trovare equilibrio, ecco perché Politano potrebbe essere l'uomo giusto per garantirlo, soprattutto rispetto al resto dell'attacco Alisson-Hojlund. E senza dimenticare Neres