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Kolo Muani-Juventus, c'è l'accordo con il giocatore: ora si tratta con il Psg

Calciomercato

Entra nel vivo la trattativa per l'attaccante francese, con i bianconeri che - dopo aver trovato l'accordo con il giocatore - inizieranno a parlare con il Psg. C'è distanza al momento tra domanda e offerta ma la Juve conta di chiudere attorno ai 40 milioni di euro

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La trattativa per Kolo Muani entra sempre di più nel vivo. La Juventus ha trovato l'accordo con il giocatore, disposto a fare un sacrificio economico pur di tornare in Italia, per il contratto di cinque anni e adesso inizierà i colloqui con il Psg. La richiesta del club francese è di 50 milioni di euro più bonus, mentre i bianconeri sono disposti ad arrivare a una cifra massima attorno ai 35-40 milioni (con l'obiettivo della dirigenza Juve di chiudere sui 40). Una manovra che va avanti anche dopo il meeting tenutosi nella giornata di mercoledì 25 giugno con Spalletti e il Cda (con continui confronti con Elkann) per avere il via libera per l'operazione. 

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