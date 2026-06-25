La trattativa per Kolo Muani entra sempre di più nel vivo. La Juventus ha trovato l'accordo con il giocatore, disposto a fare un sacrificio economico pur di tornare in Italia, per il contratto di cinque anni e adesso inizierà i colloqui con il Psg. La richiesta del club francese è di 50 milioni di euro più bonus, mentre i bianconeri sono disposti ad arrivare a una cifra massima attorno ai 35-40 milioni (con l'obiettivo della dirigenza Juve di chiudere sui 40). Una manovra che va avanti anche dopo il meeting tenutosi nella giornata di mercoledì 25 giugno con Spalletti e il Cda (con continui confronti con Elkann) per avere il via libera per l'operazione.