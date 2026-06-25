Entra nel vivo la trattativa per l'attaccante francese, con i bianconeri che - dopo aver trovato l'accordo con il giocatore - inizieranno a parlare con il Psg. C'è distanza al momento tra domanda e offerta ma la Juve conta di chiudere attorno ai 40 milioni di euro
La trattativa per Kolo Muani entra sempre di più nel vivo. La Juventus ha trovato l'accordo con il giocatore, disposto a fare un sacrificio economico pur di tornare in Italia, per il contratto di cinque anni e adesso inizierà i colloqui con il Psg. La richiesta del club francese è di 50 milioni di euro più bonus, mentre i bianconeri sono disposti ad arrivare a una cifra massima attorno ai 35-40 milioni (con l'obiettivo della dirigenza Juve di chiudere sui 40). Una manovra che va avanti anche dopo il meeting tenutosi nella giornata di mercoledì 25 giugno con Spalletti e il Cda (con continui confronti con Elkann) per avere il via libera per l'operazione.