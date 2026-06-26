Dopo il mancato arrivo di Palestra, l'Inter è tornata alla ricerca di un esterno destro e sta pensando a Khalaili dell'Union Saint Gilloise. Sul giocatore c'è da tempo il Napoli, che però non ha mai chiuso la trattativa e ora i nerazzurri si sono inseriti. Il classe 2004 è in cima alla lista degli obiettivi ed è valutato 25 milioni di euro

Sembrava ormai fatta per l'arrivo di Palestra all'Inter, ma alla fine il giocatore ha scelto il Chelsea. Per questo i nerazzurri si sono messi alla ricerca di un altro esterno a destra e ora tra i principali obiettivi c'è Anan Khalaili. Il classe 2004 nella passata stagione si è messo in mostra in Champions League, dove ha collezionato 3 gol in 8 presenze ed è valutato dall'Union Saint Gilloise 25 milioni di euro. Sulle tracce dell'esterno israeliano c'è da tempo il Napoli, che però non ha mai trovato l'accordo con il club belga e ora la squadra di Chivu si è inserita nella trattativa.