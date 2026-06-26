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L'Inter si inserisce per Khalaili: piace anche al Napoli. Le news di calciomercato

Calciomercato

Dopo il mancato arrivo di Palestra, l'Inter è tornata alla ricerca di un esterno destro e sta pensando a Khalaili dell'Union Saint Gilloise. Sul giocatore c'è da tempo il Napoli, che però non ha mai chiuso la trattativa e ora i nerazzurri si sono inseriti. Il classe 2004 è in cima alla lista degli obiettivi ed è valutato 25 milioni di euro

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Sembrava ormai fatta per l'arrivo di Palestra all'Inter, ma alla fine il giocatore ha scelto il Chelsea. Per questo i nerazzurri si sono messi alla ricerca di un altro esterno a destra e ora tra i principali obiettivi c'è Anan Khalaili. Il classe 2004 nella passata stagione si è messo in mostra in Champions League, dove ha collezionato 3 gol in 8 presenze ed è valutato  dall'Union Saint Gilloise 25 milioni di euro. Sulle tracce dell'esterno israeliano c'è da tempo il Napoli, che però non ha mai trovato l'accordo con il club belga e ora la squadra di Chivu si è inserita nella trattativa.

I numeri di Khalaili

Khalaili è un esterno destro di grande qualità, che a 21 anni ha già collezionato ben 99 presenze con la maglia dell'Union Saint Gilloise, condite da 9 gol e 13 assist. Ma l'esterno israeliano ha sempre avuto ottime statistiche in fase realizzativa, come dimostrato dai 14 gol segnati con la maglia del Maccabi Haifa prima dell'arrivo in Europa. Numeri importanti per il classe 2004, che hanno smosso l'interesse di Napoli e Inter.

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