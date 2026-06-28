Qui tutta la giornata live di domenica 28 giugno attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport con trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A ma anche sull'estero
in evidenza
Calciomercato, le news di oggi
- Milan-Gonçalo Ramos, ci siamo: operazione da oltre 65 milioni
- Simeone resta al Torino anche la prossima stagione
- Inter, per la fascia destra si pensa a Khalaili....
- ...E c'è stato un incontro per il rinnovo di Esposito
- De Vrij è ai saluti: fatta con il Panathinaikos
- Juve, dal Dibu a Vicario: il punto sul portiere
- Como tra le big: Nico Paz resta, accordo con il Real
- Roma, vicini i rinnovi di Dybala e Celik. Poi toccherà a Pellegrini
- Tabellone mercato Serie A
- Serie A, gli acquisti ufficiali
- Tabellone mercato Serie B
- Tutti i colpi di mercato all'estero
- I giocatori svincolati a fine giugno
- Il podcast di Di Marzio
Roma, Dybala e Celik: rinnovi più vicini. Poi inizieranno le trattative per Pellegrini
In attesa di acquisti e cessioni, la Roma continua a trattare per i rinnovi di contratto. Il prolungamento di Paulo Dybala e Zeki Çelik sono sempre più vicini, con contatti continui tra le parti alla ricerca dell'intesa definitiva. E il prossimo in lista sarà Lorenzo Pellegrini
Zaniolo-Udinese, l'agente: "Ancora non c'è l'accordo, potremmo guardare altrove"
L'Udinese e Nicolò Zaniolo non hanno ancora trovato un accordo sull'ingaggio. Il giocatore che potrebbe guardarsi intorno qualora non si arrivasse all'intesa definitiva. A confermarlo è l'agente Claudio Vigorelli a 'Calciomercato - L'Originale': "Le trattative al momento non vedono le parti d'accordo, stiamo negoziando ma l'accordo non c'è. Ogni momento può essere buono, ma se le condizioni resteranno queste valuteremo le opportunità che si presenteranno oltre l'Udinese"
Zaniolo-Udinese, parla l'agente: 'Ancora non c'è l'accordo'Vai al contenuto
Palermo, interesse dall'estero per Desplanches
Interessamenti dall'estero per Sebastiano Desplanches: sul portiere del Palermo ci sono anche Rangers e Norwich, oltre a vari club italiani che hanno chiesto informazioni
Wiafe del Modena molto vicino al Genoa. Percorso inverso per Consiglio
Prosegue il lavoro del Genoa sul mercato puntando su profili giovani. Wiafe del Modena è molto vicino ai rossoblù. Il percorso inverso, invece, potrebbe attendere Leonardo Consiglio, portiere classe 2006 che nell'ultima stagione ha vestito la maglia delle Dolomiti Bellunesi
De Giorgio risolverà con il Potenza, poi la firma con la Juve Stabia
Nella giornata di lunedì 29 giugno, è prevista la risoluzione contrattuale tra Pietro De Giorgio e il Potenza. Successivamente, come raccontato nelle scorse ore, l'allenatore sarà libero di firmare il contratto che lo legherà alla Juve Stabia
Parma, Cremaschi a titolo definitivo: contratto fino al 2031
Dopo una stagione in prestito, il Parma ha acquistato a titolo definitivo Benjamin Cremaschi dall'Inter Miami Fc. Contratto fino al 2031. "Sono orgoglioso di poter dire che il mio futuro è a Parma. Questa città è diventata casa mia e sono felice di continuare questo percorso con il Parma Calcio", ha detto il classe 2005
Parma, ufficiale Cremaschi: i dettagli del contrattoVai al contenuto
Twente, ufficiale Weghorst
L'ex Manchester United lascia l'Ajax e si trasferisce al Twente, dove ritroverà Ten Hag: "L'FC Twente ha raggiunto un accordo con Wout Weghorst (33) per il trasferimento. Il nazionale olandese, che vanta 52 presenze e che attualmente è impegnato con la nazionale olandese ai Mondiali, firmerà un contratto biennale con il club"
Weghorst ufficiale al Twente: ritroverà un altro ex UnitedVai al contenuto
Inter-Pio Esposito, incontro per il rinnovo
L'Inter ha avuto un primo incontro con l'entourage di Pio Esposito per trattare del rinnovo di contratto dell'attaccante italiano. L'obiettivo del club nerazzurro è quello di blindare il giovane talento classe 2005
Fiorentina, attesa per le visite mediche
La Fiorentina è pronta ad accogliere Viery. Difensore centrale sinistro del Gremio si trasferirà alla Viola per una cifra intorno ai 15 milioni di euro. Non resta che aspettare le visite mediche del classe 2005
Atalanta, ufficiale la risoluzione con Juric: lo aspetta il Monza
L'Atalanta ha ufficializzato la risoluzione contrattuale di Ivan Juric, che ora si prepara a diventare il nuovo allenatore del Monza. Ecco il comunicato:"Atalanta BC comunica di aver formalizzato un accordo di risoluzione consensuale del contratto di prestazione sportiva con l’allenatore Ivan Jurić. La società augura al tecnico le migliori fortune professionali e personali per il prosieguo della propria carriera"