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Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live

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Qui tutta la giornata live di domenica 28 giugno attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport con trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A ma anche sull'estero

SERIE A, IL TABELLONE MERCATO

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Calciomercato, le news di oggi

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Roma, Dybala e Celik: rinnovi più vicini. Poi inizieranno le trattative per Pellegrini

In attesa di acquisti e cessioni, la Roma continua a trattare per i rinnovi di contratto. Il prolungamento di Paulo Dybala e Zeki Çelik sono sempre più vicini, con contatti continui tra le parti alla ricerca dell'intesa definitiva. E il prossimo in lista sarà Lorenzo Pellegrini

Zaniolo-Udinese, l'agente: "Ancora non c'è l'accordo, potremmo guardare altrove"

L'Udinese e Nicolò Zaniolo non hanno ancora trovato un accordo sull'ingaggio. Il giocatore che potrebbe guardarsi intorno qualora non si arrivasse all'intesa definitiva. A confermarlo è l'agente Claudio Vigorelli a 'Calciomercato - L'Originale': "Le trattative al momento non vedono le parti d'accordo, stiamo negoziando ma l'accordo non c'è. Ogni momento può essere buono, ma se le condizioni resteranno queste valuteremo le opportunità che si presenteranno oltre l'Udinese"

Zaniolo-Udinese, parla l'agente: 'Ancora non c'è l'accordo'

Zaniolo-Udinese, parla l'agente: 'Ancora non c'è l'accordo'

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Palermo, interesse dall'estero per Desplanches

Interessamenti dall'estero per Sebastiano Desplanches: sul portiere del Palermo ci sono anche Rangers e Norwich, oltre a vari club italiani che hanno chiesto informazioni

Wiafe del Modena molto vicino al Genoa. Percorso inverso per Consiglio

Prosegue il lavoro del Genoa sul mercato puntando su profili giovani. Wiafe del Modena è molto vicino ai rossoblù. Il percorso inverso, invece, potrebbe attendere Leonardo Consiglio, portiere classe 2006 che nell'ultima stagione ha vestito la maglia delle Dolomiti Bellunesi

De Giorgio risolverà con il Potenza, poi la firma con la Juve Stabia

Nella giornata di lunedì 29 giugno, è prevista la risoluzione contrattuale tra Pietro De Giorgio e il Potenza. Successivamente, come raccontato nelle scorse ore, l'allenatore sarà libero di firmare il contratto che lo legherà alla Juve Stabia

Parma, Cremaschi a titolo definitivo: contratto fino al 2031

Dopo una stagione in prestito, il Parma ha acquistato a titolo definitivo Benjamin Cremaschi dall'Inter Miami Fc. Contratto fino al 2031. "Sono orgoglioso di poter dire che il mio futuro è a Parma. Questa città è diventata casa mia e sono felice di continuare questo percorso con il Parma Calcio", ha detto il classe 2005

Parma, ufficiale Cremaschi: i dettagli del contratto

Parma, ufficiale Cremaschi: i dettagli del contratto

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Twente, ufficiale Weghorst

L'ex Manchester United lascia l'Ajax e si trasferisce al Twente, dove ritroverà Ten Hag: "L'FC Twente ha raggiunto un accordo con Wout Weghorst (33) per il trasferimento. Il nazionale olandese, che vanta 52 presenze e che attualmente è impegnato con la nazionale olandese ai Mondiali, firmerà un contratto biennale con il club"

Weghorst ufficiale al Twente: ritroverà un altro ex United

Weghorst ufficiale al Twente: ritroverà un altro ex United

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Inter-Pio Esposito, incontro per il rinnovo

L'Inter ha avuto un primo incontro con l'entourage di Pio Esposito per trattare del rinnovo di contratto dell'attaccante italiano. L'obiettivo del club nerazzurro è quello di blindare il giovane talento classe 2005

Fiorentina, attesa per le visite mediche

La Fiorentina è pronta ad accogliere Viery. Difensore centrale sinistro del Gremio si trasferirà alla Viola per una cifra intorno ai 15 milioni di euro. Non resta che aspettare le visite mediche del classe 2005

Atalanta, ufficiale la risoluzione con Juric: lo aspetta il Monza

L'Atalanta ha ufficializzato la risoluzione contrattuale di Ivan Juric, che ora si prepara a diventare il nuovo allenatore del Monza. Ecco il comunicato:"Atalanta BC comunica di aver formalizzato un accordo di risoluzione consensuale del contratto di prestazione sportiva con l’allenatore Ivan Jurić. La società augura al tecnico le migliori fortune professionali e personali per il prosieguo della propria carriera"

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