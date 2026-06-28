Dopo una stagione in prestito, il Parma ha acquistato a titolo definitivo Benjamin Cremaschi dall'Inter Miami Fc. Contratto fino al 2031. "Sono orgoglioso di poter dire che il mio futuro è a Parma. Questa città è diventata casa mia e sono felice di continuare questo percorso con il Parma Calcio", ha detto il classe 2005