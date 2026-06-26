La trattativa per portare Gonçalo Ramos al Milan è in chiusura. Operazione da 65 milioni di euro più 5 di bonus, per quello che sarà l'acquisto più costoso della storia del club rossonero. Il portoghese del Psg è stato individuato come il nome giusto per guidare l'attacco e per questo il Milan ha voluto anticipare la concorrenza

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