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Milan-Gonçalo Ramos, operazione in chiusura: 65 milioni più 5 di bonus

Calciomercato

La trattativa per portare Gonçalo Ramos al Milan è in chiusura. Operazione da 65 milioni di euro più 5 di bonus, per quello che sarà l'acquisto più costoso della storia del club rossonero. Il portoghese del Psg è stato individuato come il nome giusto per guidare l'attacco e per questo il Milan ha voluto anticipare la concorrenza 

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Il prossimo attaccante del Milan sarà Gonçalo Ramos. Operazione in chiusura con il Psg per 65 milioni di euro più 5 di bonus, con il club rossonero che ha accelerato le trattative per anticipare la concorrenza. Il portoghese sarà quindi l'acquisto più costoso del club e si prepara a guidare l'attacco della squadra di Amorim.

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Il retroscena sulle visite mediche

L'attaccante classe 2001 ha già svolto le visite mediche con il Milan in gran segreto circa 15 giorni fa, quando il Milan ha iniziato la negoziazione con il Psg. Ora non resta quindi che limare gli ultimi dettagli, con i rossoneri che si preparano ad accogliere il loro nuovo attaccante, fortemente voluto da Amorim e Cardinale.

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