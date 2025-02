L'ultimo acquisto in attacco dei rossoneri, Santiago Gimenez, è entrato nella top 10 delle punte centrali più costose della storia del club. In elenco tanti calciatori che hanno fatto la storia del Milan, ma anche alcune meteore come nel caso dell'attaccante che occupa il primo posto in questa speciale classifica (dati transfermarkt)

LE 20 SQUADRE DI SERIE A DOPO IL MERCATO