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Reggina, Lotito verso l'acquisizione del club attualmente in Serie D

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Il proprietario della Lazio a un passo dal diventare anche il nuovo numero 1 della Reggina. Lo ha annunciato sui social il sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro. "Habemus Rhegium. Reggio Calabria torna a guardare al futuro con rinnovato entusiasmo e con l'ambizione che la sua storia merita" 

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La Reggina Calcio, società di Serie D, è vicina dall'essere rilevata dal proprietario della Lazio Claudio Lotito. L'annuncio è stato dato sulle sue pagine social dal sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro. "Habemus Rhegium. Reggio Calabria torna a guardare al futuro con rinnovato entusiasmo e con l'ambizione che la sua storia merita" scrive Cannizzaro nel post corredato da una foto in cui posa sorridente insieme a Lotito e al patron uscente Nino Ballarino. Cannizzaro, dopo che si era sparsa la vice dell'interessamento del patron della Lazio alla società calabrese, era stato indicato da più parti come mediatore e ispiratore della trattativa, in considerazione della comune appartenenza politica.

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