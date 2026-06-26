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Roma, Dybala e Celik: rinnovi più vicini. Poi inizieranno le trattative per Pellegrini

Calciomercato

In attesa di acquisti e cessioni, la Roma continua a trattare per i rinnovi di contratto. Il prolungamento di Paulo Dybala e Zeki Çelik sono sempre più vicini, con contatti continui tra le parti alla ricerca dell'intesa definitiva. E il prossimo in lista sarà Lorenzo Pellegrini

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La Roma è molto attiva in questo mercato estivo. Mentre i giallorossi trattano per dei movimenti in entrata e in uscita, il club sta anche lavorando ai rinnovi di contratto. In questo senso, è sempre più vicina la firma di Paulo Dybala e Zeki Çelik: contatti continui della Roma con i loro entourage, alla ricerca dell'intesa definitiva.

Rinnovi Roma: Pellegrini il prossimo obiettivo

Una volta terminati i discorsi con Dybala e Çelik, la Roma passerà a negoziare con Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista italiano ha il contratto in scadenza e il club giallorosso proverà a trattare anche per il suo rinnovo.

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