Roma, Dybala e Celik: rinnovi più vicini. Poi inizieranno le trattative per PellegriniCalciomercato
In attesa di acquisti e cessioni, la Roma continua a trattare per i rinnovi di contratto. Il prolungamento di Paulo Dybala e Zeki Çelik sono sempre più vicini, con contatti continui tra le parti alla ricerca dell'intesa definitiva. E il prossimo in lista sarà Lorenzo Pellegrini
La Roma è molto attiva in questo mercato estivo. Mentre i giallorossi trattano per dei movimenti in entrata e in uscita, il club sta anche lavorando ai rinnovi di contratto. In questo senso, è sempre più vicina la firma di Paulo Dybala e Zeki Çelik: contatti continui della Roma con i loro entourage, alla ricerca dell'intesa definitiva.
Rinnovi Roma: Pellegrini il prossimo obiettivo
Una volta terminati i discorsi con Dybala e Çelik, la Roma passerà a negoziare con Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista italiano ha il contratto in scadenza e il club giallorosso proverà a trattare anche per il suo rinnovo.