Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Como-Chalobah: offerta da 25 milioni più bonus al Chelsea. Le news di calciomercato

Calciomercato

Il Como lavora anche per rinforzare la difesa e ha fatto un'offerta da 25 milioni più 2 di bonus al Chelsea per Trevoh Chalobah, difensore classe 1999 di proprietà dei Blues. Offerta che ancora però non soddisfa il club inglese che chiede 30 milioni più 5 di bonus

CALCIOMERCATO, TUTTE LE NEWS

Dopo Nico Paz, il Como non si ferma e vuole rinforzare anche la difesa. Il club lombardo ha presentato un'offerta al Chelsea da 25 milioni più 2 di bonus per Trevoh Chalobah. Il difensore classe 1999 è il profilo individuato per rinforzare il reparto arretrato di Fabregas. L'offerta però non è ancora sufficiente per convincere i Blues che infatti chiedono 30 milioni più 5 di bonus per lasciar partire il giocatore.

I numeri di Chalobah

Nell'ultima stagione in Premier League, Chalobah ha collezionato 34 presenze con la maglia del Chelsea mettendo a segno anche 3 gol. In carriera, oltre al Chelsea, ha indossato le maglie del Crystal Palace, Ipswich, Huddersfield e, fuori dalla Premier, Lorient.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calciomercato: Altre Notizie

Inter-Pio Esposito, incontro per il rinnovo

Calciomercato

L'Inter ha avuto un primo incontro con l'entourage di Pio Esposito per trattare del rinnovo di...

Calciomercato, le news di oggi LIVE

live Calciomercato

Qui tutta la giornata live di sabato 27 giugno attraverso le notizie raccolte dalla squadra...

Roma, Dybala e Celik: rinnovi più vicini

Calciomercato

In attesa di acquisti e cessioni, la Roma continua a trattare per i rinnovi di contratto. Il...

Inter su Khalaili: piace anche al Napoli

Calciomercato

Dopo il mancato arrivo di Palestra, l'Inter è tornata alla ricerca di un esterno destro e sta...

Reggina, Lotito è il nuovo proprietario

serie d

Il proprietario della Lazio è diventato anche il nuovo numero 1 della Reggina. Lo ha annunciato...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE