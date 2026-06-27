Il Como lavora anche per rinforzare la difesa e ha fatto un'offerta da 25 milioni più 2 di bonus al Chelsea per Trevoh Chalobah, difensore classe 1999 di proprietà dei Blues. Offerta che ancora però non soddisfa il club inglese che chiede 30 milioni più 5 di bonus

Dopo Nico Paz, il Como non si ferma e vuole rinforzare anche la difesa. Il club lombardo ha presentato un'offerta al Chelsea da 25 milioni più 2 di bonus per Trevoh Chalobah. Il difensore classe 1999 è il profilo individuato per rinforzare il reparto arretrato di Fabregas. L'offerta però non è ancora sufficiente per convincere i Blues che infatti chiedono 30 milioni più 5 di bonus per lasciar partire il giocatore.