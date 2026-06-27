Cosa può fare ora Allegri con Lucca

In attesa dell'annuncio ufficiale di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Napoli, la squadra di De Laurentiis ha già accolto un 'nuovo' attaccante: Lorenzo Lucca. L'ex Udinese non è stato riscattato dal Nottingham e proverà a convincere il nuovo allenatore a contare su di lui. Ma le caratteristiche di Lucca si sposano con ciò che chiede Allegri ai suoi attaccanti? Cosa dicono i dati