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l'analisi

Cosa può fare ora Allegri con Lucca

Pier Francesco Monachino

©Getty

In attesa dell'annuncio ufficiale di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Napoli, la squadra di De Laurentiis ha già accolto un 'nuovo' attaccante: Lorenzo Lucca. L'ex Udinese non è stato riscattato dal Nottingham e proverà a convincere il nuovo allenatore a contare su di lui. Ma le caratteristiche di Lucca si sposano con ciò che chiede Allegri ai suoi attaccanti? Cosa dicono i dati

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