Alessandro Longoni lascia il Milan, per scadenza di contratto, e approda al Paris St. Germain. Il portiere, classe 2008, chiude la sua esperienza in rossonero dove era entrato dai Pulcini, ed è pronto a legarsi al Psg dove ricoprirà il ruolo di terzo portiere con la possibilità di giocare, oltre che in Youth League, anche nell'Under 23

Nuova avventura per Alessandro Longoni , portiere classe 2008, che lascia definitivamente il Milan , dove era cresciuto fin dai Pulcini, per approdare a parametro zero al Psg . Il club campione d'Europa lo ingaggia con l'intenzione di farlo giocare come terzo portiere della prima squadra in sostituzione dell'ex romanista Marin che approderà in prestito in Portogallo. Longoni avrà la possibilità di fare esperienza internazionale giocando anche con i parigini nella Youth League e poi difendendo la porta dell'Under 23 parigina.

Chi è Alessandro Longoni

Una carriera tutta in rossonero per Alessandro Longoni. Cresciuto calcisticamente nel vivaio del Milan, sin dai pulcini il classe 2008 ha bruciato rapidamente le tappe grazie a una maturità e a mezzi fisici fuori dal comune per la sua età che gli hanno permesso di giocare sotto età sia nell'Under 17 e poi di esordire in Primavera nel 2024. Con i rossoneri ha giocato una finale scudetto in Under 16 (2024) e una finale di Coppa Italia Primavera (2025), ma il fiore all'occhiello della sua carriera sinora è la vittoria dell'Europeo Under 17 con l'Italia nel 2024 assieme ai più grandi del 2007.