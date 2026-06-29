Introduzione
Sono giovanissimi e tutti italiani, dai classe 2009 a un classe 2013. Molti dal Monza, ma ci sono talentini che hanno fatto bene anche con Inter e Milan a livello giovanile. Ce n'è per tutti i ruoli. Così il Como punta a una nuova linea giovanissima ma anche azzurra. Tra di loro anche chi ha già collezionato gettoni nelle selezioni giovanili della Nazionale italiana. Senza dimenticarci di Cristiano De Paoli — già al Como e appena convocato per l'Europeo U19 — e l'obiettivo Mattia Liberali, l'ex Milan reduce da una super stagione in B col Catanzaro. E c'è un nuovo arrivo italiano anche per la panchina della Primavera: Gianluca Falsini
Quello che devi sapere
Leonardo Casati
Trequartista o attaccante, classe 2009, diciassette anni compiuti da poco. È uno dei nomi italiani su cui punta il Como per ampliare il suo bacino 'azzurro' in prospettiva. Casati è stato capocannoniere del girone B nell'ultimo Campionato Under 17 con la maglia del Monza sotto la guida tecnica di Riccardo Monguzzi. Ben 14 gol in 19 partite il suo score finale.
William Cascella
Restiamo a Monza nelle file delle giovanili del club: anche lui è uno dei nuovi arrivi in casa Como, oggi e soprattutto in prospettiva. Classe 2010, sedici anni compiuti a gennaio. Di mestiere fa il terzino sinistro, ma è stato utilizzato anche più alto sullo scacchiere come esterno offensivo. Il soprannome è uno spoiler delle sue qualità: 'Turbo Willy'. Insomma, la velocità è la stella polare del suo gioco. Nella scorsa stagione ha anche messo a referto cinque gol.
Tommaso Vischi
Il Como sta puntando praticamente in tutti i reparti e lo conferma l'acquisto del portiere della Nazionale italiana Under 16. Vischi ha giocato con l'U15 azzurra, poi il salto nell'U16 nel 2025 sotto la guida dell'ex Fiorentina Manuel Pasqual. A livello di club, anche lui, è scuola Monza, compagno di squadra di Casati nel girone B nell'ultimo Campionato Under 17. Classe 2010, compirà sedici anni ad agosto.
Simone Caputo
Altro portiere nell'elenco dei colpi del Como in prospettiva. Classe 2010, sedici anni compiuti a febbraio. Gioca nella selezione Under 17 della Cremonese. Alto e bravo nei riflessi. Gli inizi nella squadra milanese Baggio Secondo, poi un passaggio nientemeno che all'Inter.
Mattia Iannace
Trequartista puro, classico numero 10. Iannace è un classe 2011 che arriva dalle selezioni giovanili del Renate. Dieci come lo stile di gioco e dieci sono stati anche i gol messi a referto nella stagione appena conclusa. Ambidestro, ha giocato in un 4-2-3-1 nella squadra Under 15 del club sotto la gestione di Antonino Chirico.
Alessandro Posocco
Altro portiere della lista, classe 2011, settore giovanile dell'Udinese, da sempre piuttosto prolifico in quanto a portieri (Meret, Provedel, Scuffet). È uno dei colpi in prospettiva Como che sta già muovendo i primi passi nella Nazionale italiana. Vanta gettoni con l'U15 azzurra allenata da Enrico Battisti. Ha esordito con gli azzurrini nel marzo del 2026.
Mattia Ghio
Lui è un nuovo tassello in fase difensiva per il Como anche se, in realtà, stiamo parlando di un jolly della difesa. Ghio può giocare sia come centrale che come terzino. Nato a Genova, classe 2011. È cresciuto nel settore giovanile della Sampdoria.
Vafi Soumahoro
Torniamo in casa Monza per un centrocampista prelevato un anno fa dall'Accademia Inter. Ha passato l'ultima stagione in Brianza nella selezione Under 15 allenata da Luca Morin. Aveva già stupito ai tempi dell'Accademia Inter, dove si era messo in mostra anche per le doti di realizzatore, a dispetto del ruolo. E' un classe 2011.
Alessandro Grigioni
Classe 2011, quindici anni ancora da compiere. Centrocampista ma anche difensore centrale. Anche Grigioni è già nel giro delle selezioni giovanili azzurre: vanta tre presenze con l'Under 15 allenata da Enrico Battisti. Ultima stagione nell'Inter, sempre a livello di U15, allento da Juan Solivellas e capitano della squadra nerazzurra. Con l'Inter è arrivato fino alla semifinale scudetto.
Christian Donato
Scendiamo ancora un po' di età con un classe 2012 che ha giocato nei Giovanissimi regionali Under 14 col Milan nel corso della stagione appena conclusa. Quattordici anni compiuti a maggio, di mestiere difensore, tra i più seguiti nel panorama calcistico italiano giovanile.
Riccardo Melotto
Dal Monza, anche lui, ma in una diversa selezione giovanile. Se Casati e Vischi erano U17 e Soumahoro un U15, Melotto ha passato l'ultima annata nell'U14 del club brianzolo allenato da Luca Enrico. Del Monza ne era stato anche capitano. Classe 2012. Di mestiere fa il mediano, ma è un jolly che può serenamente giocare anche in difesa.
Nicolò Altamura
Arriviamo fino al più giovane in assoluto dei nuovi colpi in prospettiva in casa Como. Classe 2013, preso dalla Pergolettese. In campo gioca come ala d'attacco. Nella sua ultima stagione ha messo a referto nove gol.
Il Como ha già Cristiano De Paoli. E Liberali…
Non solo colpi in entrata dai settori giovanili italiani. Il Como, per esempio, ha già in rosa nella sua U19 Cristiano De Paoli, classe 2008, difensore centrale formatosi tra settore giovanile del Pordenone e quello dell'Udinese. È appena stato convocato per l'Europeo U19 con l'Italia di Bollini che sta per entrare nel vivo (inizio a fine giugno e finale l'11 luglio). È reduce dalla vittoria del campionato di Primavera 2 col Como, e si era anche guadagnato diverse convocazioni con la prima squadra di Fabregas nel corso della stagione appena conclusa.
E poi c'è Mattia Liberali. Profilo ben noto messosi in mostra (eccome) col Catanzaro di Aquilani nell'ultimo campionato di B, con annessa promozione in A sfiorata. È un classe 2007 che il Milan ha lasciato partire nell'estate del 2025. Trequartista, mancino. Talento, gol e assist nel suo curriculum. Anche lui andrà al Como?
Anche la panchina si tinge di azzurro
Il nuovo allenatore della Primavera del Como è Gianluca Falsini, recentissima notizia di mercato che, in un certo senso, si inserisce in questo nuovo e giovane restyling azzurro del club. Classe 1975, cinquant'anni. Oltre trecentocinquanta presenze in carriera con 167 gettoni in Serie A da terzino sinistro tra Reggina, Siena, Verona, Parma, Atalanta e Catania. Per lui tanti anni da allenatore nelle selezioni giovanili della Roma. Ora un nuovo incarico in casa Como.