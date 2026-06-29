Non solo colpi in entrata dai settori giovanili italiani. Il Como, per esempio, ha già in rosa nella sua U19 Cristiano De Paoli, classe 2008, difensore centrale formatosi tra settore giovanile del Pordenone e quello dell'Udinese. È appena stato convocato per l'Europeo U19 con l'Italia di Bollini che sta per entrare nel vivo (inizio a fine giugno e finale l'11 luglio). È reduce dalla vittoria del campionato di Primavera 2 col Como, e si era anche guadagnato diverse convocazioni con la prima squadra di Fabregas nel corso della stagione appena conclusa.

E poi c'è Mattia Liberali. Profilo ben noto messosi in mostra (eccome) col Catanzaro di Aquilani nell'ultimo campionato di B, con annessa promozione in A sfiorata. È un classe 2007 che il Milan ha lasciato partire nell'estate del 2025. Trequartista, mancino. Talento, gol e assist nel suo curriculum. Anche lui andrà al Como?