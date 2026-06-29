Ora è ufficiale: Enzo Maresca è il nuovo allenatore del Manchester City, diventa così l'erede di Pep Guardiola (dopo essere stato suo collaboratore). Per lui pronto un contratto triennale fino al 30 giugno 2029, dopo che i Citizens hanno pagato 20 milioni per liberarlo dal Chelsea. "Voglio vincere, giocare un bel calcio e avere la pressione di rappresentare un club come il Manchester City", ha dichiarato Maresca

Maresca: "Conosco il club, le esigenze e le aspettative"

Nel comunicato, Maresca ha rilasciato le sue prime parole da allenatore: "Il Manchester City è un club che conosco molto bene e avere la possibilità di guidare questa squadra rappresenta per me un'opportunità straordinaria. Il City è una società gestita in modo impeccabile. Ogni loro iniziativa è innovativa, pianificata e mirata. Per un allenatore, è una situazione ideale: offre quella continuità di cui ho bisogno per svolgere al meglio il mio lavoro. Sarà la mia terza esperienza qui; conosco il club, le esigenze e le aspettative. È la qualità delle persone che vi lavorano a rendere speciale questo ambiente, e voglio ringraziarle per la fiducia riposta nelle mie capacità". Poi il messaggio a tutto l'ambiente: "Non vedo l'ora di iniziare ad allenare la squadra. Voglio che vinciamo, che giochiamo un buon calcio e che viviamo con entusiasmo la pressione di rappresentare il Manchester City".