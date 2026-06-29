Enzo Maresca al Manchester City, è ufficiale: contratto fino al 2029premier
Ora è ufficiale: Enzo Maresca è il nuovo allenatore del Manchester City, diventa così l'erede di Pep Guardiola (dopo essere stato suo collaboratore). Per lui pronto un contratto triennale fino al 30 giugno 2029, dopo che i Citizens hanno pagato 20 milioni per liberarlo dal Chelsea. "Voglio vincere, giocare un bel calcio e avere la pressione di rappresentare un club come il Manchester City", ha dichiarato Maresca
Enzo Maresca è il nuovo allenatore del City. Per lui un contratto fino al 30 giugno 2029, dopo che il Manchester ha pagato 20 milioni per liberarlo dal Chelsea. Si tratta del terzo capitolo ai Citizens per l'italiano, dopo il suo arrivo nel 2020 alla guida della seconda squadra e il ritorno nel 2022 dopo una breve esperienza al Parma come collaboratore di Pep Guardiola.
Maresca: "Conosco il club, le esigenze e le aspettative"
Nel comunicato, Maresca ha rilasciato le sue prime parole da allenatore: "Il Manchester City è un club che conosco molto bene e avere la possibilità di guidare questa squadra rappresenta per me un'opportunità straordinaria. Il City è una società gestita in modo impeccabile. Ogni loro iniziativa è innovativa, pianificata e mirata. Per un allenatore, è una situazione ideale: offre quella continuità di cui ho bisogno per svolgere al meglio il mio lavoro. Sarà la mia terza esperienza qui; conosco il club, le esigenze e le aspettative. È la qualità delle persone che vi lavorano a rendere speciale questo ambiente, e voglio ringraziarle per la fiducia riposta nelle mie capacità". Poi il messaggio a tutto l'ambiente: "Non vedo l'ora di iniziare ad allenare la squadra. Voglio che vinciamo, che giochiamo un buon calcio e che viviamo con entusiasmo la pressione di rappresentare il Manchester City".
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Mubarak: "Il ritorno di Maresca è un naturale e gradito passo in avanti"
Il presidente del Manchester City, Khaldoon Al Mubarak, ha commentato così l'arrivo di Maresca: "Porta con sé personalità, passione e intelligenza, caratteristiche perfettamente in linea con le nostre esigenze. Torna a far parte di un'organizzazione che condivide appieno la sua ambizione e la sua voglia di vincere; il suo ritorno al Manchester City rappresenta quindi un naturale e gradito passo avanti, sia per lui che per il club. Enzo eredita una rosa e una struttura calcistica ideali per esprimere ed evolvere la sua filosofia di gioco, e siamo tutti impazienti di vedere quale impatto saprà avere nel dare ulteriore continuità ai successi del Club. Bentornato a casa, Enzo".