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Champions, Maresca sfida Farioli e c'è anche Ancelotti jr: allenatori italiani all'estero

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Al via la Champions League 2026/27, spettacolo da seguire su Sky Sport e in streaming su NOW anche per il quadriennio 2027-2031. E sarà subito derby italiano in Porto-Manchester City, dove Farioli e Maresca si sfidano in panchina. Nella serata di martedì in campo anche il Lille di Davide Ancelotti. Insomma, c'è tanta Italia all'estero tra gli allenatori alla guida di club e Nazionali: li ricordi tutti?

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