Champions, Maresca sfida Farioli e c'è anche Ancelotti jr: allenatori italiani all'estero
Al via la Champions League 2026/27, spettacolo da seguire su Sky Sport e in streaming su NOW anche per il quadriennio 2027-2031. E sarà subito derby italiano in Porto-Manchester City, dove Farioli e Maresca si sfidano in panchina. Nella serata di martedì in campo anche il Lille di Davide Ancelotti. Insomma, c'è tanta Italia all'estero tra gli allenatori alla guida di club e Nazionali: li ricordi tutti?
- MANCHESTER CITY (da giugno 2026)
- 46 anni
- PAOK SALONICCO (da giugno 2026)
- 40 anni
- WATFORD (da giugno 2026)
- 46 anni
- BESIKTAS (da giugno 2026)
- 48 anni
- LILLE (da luglio 2026)
- 37 anni
- IRAKLIS - GRECIA (da luglio 2026)
- 64 anni
- HONVED - UNGHERIA (da luglio 2026)
- 63 anni
- HAMRUN SPARTANS - MALTA (da agosto 2026)
- 44 anni
- UNION TOUARGA - MAROCCO (da agosto 2026)
- 52 anni
- TOTTENHAM (da aprile 2026)
- 47 anni
- UNIVERSITATEA CLUJ - ROMANIA (da ottobre 2025)
- 61 anni
- PORTO (da luglio 2025)
- 37 anni
- AL-HILAL - ARABIA SAUDITA (da giugno 2025)
- 50 anni
- UNITED FC - UAE (da luglio 2025)
- 47 anni
- AL-FAISALY - ARABIA SAUDITA (da luglio 2025)
- 58 anni
- DEPORTIVO MIRANDA - VENEZUELA (da gennaio 2024)
- 39 anni
- CT BRASILE (da maggio 2025)
- 67 anni
- CT GUINEA EQUATORIALE (da agosto 2026)
- 41 anni
- CT UCRAINA (da maggio 2026)
- 55 anni
- CT ALBANIA (da maggio 2026)
- 63 anni
- CT UZBEKISTAN (da ottobre 2025)
- 52 anni
- CT MALTA (da febbraio 2025)
- 48 anni
- CT LETTONIA (da febbraio 2024)
- 59 anni
- CT TURCHIA (da settembre 2023)
- 52 anni
- CT UNGHERIA (da settembre 2018)
- 61 anni
- CT ARABIA SAUDITA UNDER 21 e UNDER 23 (da agosto 2024)
- 55 anni