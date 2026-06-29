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Il Milan ri-vuole Liberali ma il Como resta avanti: le news di calciomercato

Calciomercato

Il futuro di Mattia Liberali è ancora tutto da scrivere. Il Como resta la squadra più avanti ma il Milan, che detiene il 50% sulla futura rivendita, è tornato con forza sul giocatore. Amorim lo vuole nella sua squadra: starà al classe 2007 scegliere tra i rossoneri e la squadra di Fabregas

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Settimana decisiva per capire il futuro di Liberali, giovane talento del Catanzaro che ha segnato nella sfida d'esordio dell'Italia contro la Serbia a Euro U19. Il Como resta la squadra più avanti ma occhio al tentativo a sorpresa del Milan. Il giocatore ha una clausola rescissoria da 6 milioni di euro con il 50% di rivendita in favore dei rossoneri. Il nuovo allenatore, Ruben Amorim, lo vuole perché lo trova perfetto come trequartista nel suo 3-4-2-1 e sta pressando per riportarlo a Milanello. La scelta finale spetterà al ragazzo che insieme al suo agente dovrà decidere quale delle due offerte accettare.

Il numeri di Liberali

Nella stagione 2025/26 Liberali è stato una delle sorprese più grandi della Serie B. Il classe 2007, infatti, ha giocato ben 24 partite con la maglia del Catanzaro, con cui ha segnato 3 gol e fornito 4 assist. Per questo il giocatore è finito nel mirino di Como e Milan, che ora vorrebbero farlo giocare in Serie A.

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