Il Ct Alberto Bollini ha parlato a Vivo Azzurro alla vigilia dell'esordio dell'Italia U19: "C'è grande entusiasmo e partecipazione da parte dei nostri ragazzi agli allenamenti , anche perché siamo in un periodo in cui non si giocano competizioni di club e molti di loro hanno affrontato gli esami di maturità, che rappresentano un passaggio molto importante. Questo è un gruppo che esprime serenità e compattezza, come si vede dal coinvolgimento sia in campo sia fuori"