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Italia-Serbia U19 1-0, risultato LIVE della partita degli Europei

live EUROPEI U19

Al via in Galles l'Europeo Under 19 degli Azzurrini. In avvio pericoloso Coletta, la sblocca Liberali che si procura e trasforma il rigore dell'1-0. Prossimi impegni nel girone contro Croazia (giovedì alle 15) e Ucraina (domenica alle 17)

ITALIA U19, I CONVOCATI

ITALIA-SERBIA U19 1-0 LIVE

11' rig. Liberali


ITALIA (4-3-3): Pessina; Nardin, Natali, Verde, Cocchi; Liberali, Sala, Comotto; Coletta, Iddrissou, Mosconi. CT Bollini


SERBIA (4-3-3): Carapic; Stojkovic, Hadzimujovic, Simic, S. Petrovic; Novicic, Makevic, Milosavljevic; B. Kostic, Damjanovic, Ciric. CT Petric

LIVE
GOL!

Liberali non sbaglia! Italia-Serbia 1-0

11' - Spiazzato Carapic: il numero 10 azzurro apre il sinistro e firma il vantaggio!

Calcio di rigore per l'Italia!

11' - Netto il fallo di Simic che entra duro su Liberali in area di rigore

10' - Respinto il mancino di Liberali, ciccato quello di Coletta sulla ribattuta

Coletta sfiora il vantaggio!

6' - Ancora Italia: Cocchi crossa al centro per l'inserimento di Coletta che la gira col destro. Bravo Carapic a respingere da distanza ravvicinata!

6' - Debole il destro di Mosconi: Carapic se la cava

3' - Azzurrini pericolosi dagli sviluppi di palla inattiva: Liberali cerca il secondo palo, Iddrissou non ci arriva come Comotto

calcio d'inizio!

Il saluto tra i capitani Sala e Simic: tutto è pronto!

Ora gli inni nazionali: si parte da quello serbo, poi sarà il momento di quello italiano

Ingresso in campo delle squadre allo stadio The Oval: arbitra il tedesco Florian Badstubner

I precedenti sorridono agli Azzurrini

Sono sette i precedenti tra Italia e Serbia in Under 19, con un bilancio favorevole agli Azzurrini: cinque vittorie, un pareggio e una sola sconfitta. L'ultimo confronto risale al 14 ottobre 2023, in amichevole: l'Italia vinse 3-1 grazie alla doppietta di Simone Pafundi e al gol di Alphadjo Cisse. Per la Serbia segnò Jovan Mijatović.

Alla scoperta della Serbia che torna alla fase finale dopo quattro anni

La Serbia di Gordan Petric torna a disputare una fase finale dell'Europeo Under 19 a quattro anni dall'ultima partecipazione. Per la selezione balcanica si tratta della nona presenza nel torneo, considerando anche l'edizione del 2005 giocata come Serbia e Montenegro. Il miglior risultato resta il titolo continentale vinto nel 2013 in Lituania.

Il Ct Bollini carica l'Italia: "Gruppo che esprime serenità e compattezza"

Il Ct Alberto Bollini ha parlato a Vivo Azzurro alla vigilia dell'esordio dell'Italia U19: "C'è grande entusiasmo e partecipazione da parte dei nostri ragazzi agli allenamenti , anche perché siamo in un periodo in cui non si giocano competizioni di club e molti di loro hanno affrontato gli esami di maturità, che rappresentano un passaggio molto importante. Questo è un gruppo che esprime serenità e compattezza, come si vede dal coinvolgimento sia in campo sia fuori"

bollini

In palio anche il pass per il Mondiale U20

Agli Europei Under 19 non si gioca soltanto per il titolo continentale. Il torneo mette in palio anche la qualificazione al Mondiale Under 20: otterranno il pass le quattro semifinaliste e la vincente del play-off tra le due terze classificate dei gironi.

I gironi degli Europei U19

Girone A 

  • Galles 
  • Danimarca 
  • Germania 
  • Spagna

Girone B 

  • Italia
  • Croazia
  • Serbia
  • Ucraina

Formazioni ufficiali

  • ITALIA (4-3-3): Pessina; Nardin, Natali, Verde, Cocchi; Liberali, Sala, Comotto; Coletta, Iddrissou, Mosconi. CT Bollini
  • SERBIA (4-3-3): Carapic; Stojkovic, Hadzimujovic, Simic, S. Petrovic; Novicic, Makevic, Milosavljevic; B. Kostic, Damjanovic, Ciric. CT Petric

Le scelte di Bollini

Spazio al tridente con Iddrissou affiancato da Coletta e Mosconi, ma non manca la qualità nemmeno a centrocampo con Liberali e Comotto insieme a Sala. In porta c'è Pessina, davanti a lui è Verde ad affiancare Natali

Le scelte di Petric

Diversi i talenti da tenere d'occhio a partire da Damjanovic, centravanti 17enne della Stella Rossa. In difesa piace il capitano Simic del Partizan, attenzione alla mezzala Novicic. In forza al Partizan c'è anche Bogdan Kostic, ala interessante

I convocati dell'Italia U19

Portieri: Massimo Pessina (Bologna), Tommaso Vannucchi (Cosenza); 

Difensori: Matteo Cocchi (Inter), Cristiano De Paoli (Como), Mattia Marello (Inter), Federico Nardin (Roma), Andrea Natali (AZ Alkmaar), Niccolò Rizzo (Juventus), Francesco Verde (Juventus); 

Centrocampisti: Federico Coletta (Benfica), Christian Comotto (Spezia), Mattia Liberali (Catanzaro), Matteo Mantini (Grasshopper), Emanuele Sala (Milan), Samuel Wiafe (Modena);

Attaccanti: Antonio Arena (Roma), Javison Osarumwense Idele (Atalanta), Destiny Onoguekhan Elimoghale (Juventus), Jamal Iddrissou (Inter), Mattia Mosconi (Inter).

Inizia l'Europeo U19 per l'Italia con la sfida contro la Serbia: i convocati

Inizia l'Europeo U19 per l'Italia con la sfida contro la Serbia: i convocati

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L'albo d'oro dell'Europeo Under 19

L'albo d'oro del Campionato Europeo Under 19, istituito nel 2002,  è dominato dalla Spagna, nettamente davanti a tutte con 8 titoli. L'Italia ha vinto la competizione due volte: nel 2003 e nel 2023.

  • Spagna: 8
  • Francia: 3
  • Germania: 2
  • Inghilterra: 2
  • Italia: 2
  • Portogallo: 1
  • Ucraina: 1
  • Serbia: 1

Europei U19, il calendario completo dell'Italia

  • ITALIA-SERBIA, lunedì 29 giugno ore 17:00
  • CROAZIA-ITALIA, giovedì 2 luglio ore 15:00
  • UCRAINA-ITALIA, domenica 5 luglio ore 17:00

Inizia l'Europeo dell'Italia U19! Alle 17 la sfida contro la Serbia

Comincia il cammino dell'Italia agli Europei Under 19 in Galles. Gli Azzurrini di Alberto Bollini debuttano nel Girone B contro la Serbia allo stadio The Oval di Caernarfon. Una prima sfida importante per partire forte, indirizzare il gruppo e iniziare nel modo giusto la corsa verso la fase a eliminazione diretta. Qui il live blog con tutti gli aggiornamenti in tempo reale

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