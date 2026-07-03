Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Il Genoa avanza forte per Dovbyk. Sempre più vicino anche Traoré del Marsiglia

Calciomercato

I rossoblù sono sempre più vicini a riportare in Italia il centrocampista in forza al Marsiglia. Non solo. Grazie al pressing di De Rossi, avanzano forte anche Dovbyk  con la Roma che ha aperto alla cessione in prestito 

CALCIOMERCATO, LE NEWS DI OGGI LIVE

Il Genoa punta a un triplo colpo in entrata. Il club rossoblù è sempre più vicino infatti a Hamed Junior Traoré, centrocampista classe 2003 in forza al Marsiglia ma con tre esperienze in Serie a tra Empoli, Sassuolo e Napoli per un totale di 149 presenze. Non solo l'ivoriano, perché il Genoa avanza forte per Dovbyk.

La Roma apre al prestito

Il Genoa vuole portare in rossoblù Artem Dovbyk. La Roma ha aperto al prestito per lasciare partire l'attaccante ucraino che si sta convincendo a trasferirsi in Liguria, grazie al pressing di Daniele De Rossi che già lo ha allenato nella sua esperienza in giallorosso. Non solo Dovbyk, i rossoblù proveranno anche a chiudere in attacco per Havel dell'Hartberg.

 

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calciomercato: Altre Notizie

Atalanta, in chiusura l'arrivo di Gaetano

Calciomercato

Giornata decisiva per il futuro di Gianluca Gaetano, ormai sempre più vicino all'Atalanta....

Inter-Khalaili, avviata la trattativa con l'Union

Calciomercato

I nerazzurri hanno avviato la trattativa con il club belga per l'esterno israeliano, con il quale...

Fiorentina-Koleosho: offerta di 11 mln al Burnley

Calciomercato

Il club viola ha presentato un'offerta ufficiale al Burnley di 11 milioni di euro per Luca...

Gila ad un passo dal Milan: superato il Napoli

Calciomercato

Il Milan ha trovato l'accordo con Mario Gila e i suoi agenti per un contratto da 5 milioni di...

Allegri al Napoli, è ufficiale: "Benvenuto Max!"

Calciomercato

Il Napoli ha ufficializzato Massimiliano Allegri per la panchina azzurra. L'allenatore Dopo...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE