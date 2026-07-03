I rossoblù sono sempre più vicini a riportare in Italia il centrocampista in forza al Marsiglia. Non solo. Grazie al pressing di De Rossi, avanzano forte anche Dovbyk con la Roma che ha aperto alla cessione in prestito

Il Genoa punta a un triplo colpo in entrata. Il club rossoblù è sempre più vicino infatti a Hamed Junior Traoré, centrocampista classe 2003 in forza al Marsiglia ma con tre esperienze in Serie a tra Empoli, Sassuolo e Napoli per un totale di 149 presenze. Non solo l'ivoriano, perché il Genoa avanza forte per Dovbyk.