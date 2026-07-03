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Fiorentina, interesse per Oulaï del Trabzonspor. Si lavora anche per Koleosho e Thorstvedt

Calciomercato

La Fiorentina continua a muoversi con decisione sul mercato. Oltre alla trattativa ormai ben avviata per Luca Koleosho, il club viola guarda anche al futuro e ha messo gli occhi su Inao Oulaï, centrocampista classe 2006 protagonista con la Costa d'Avorio al Mondiale. La richiesta è di 25 milioni di euro, ma il club viola ci vuole provare fino alla fine

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Non si ferma il mercato della Fiorentina, con il club viola che vuole rinforzarsi in vista della prossima stagione. Il nuovo nome nel mirino di Paratici è quello di Inao Oulaï, centrocampista classe 2006 che si è messo in evidenza con la maglia della Costa d'Avorio al Mondiale. La valutazione del giocatore è elevata: per lasciarlo partire il Trabzonspor chiede tra i 23 e i 25 milioni di euro. La Fiorentina però considera Oulaï un grande talento ed è intenzionata a provarci fino alla fine.

Koleosho vicino. Incontro per Thorstvedt

Parallelamente prosegue il lavoro anche sugli altri obiettivi di mercato. La Fiorentina è ormai vicina a Luca Koleosho: l'operazione può chiudersi per una cifra intorno agli 11 milioni di euro e adesso si attende il via libera definitivo del Burnley dopo l'offerta viola. Per il centrocampo, invece, nella giornata di venerdì c'è stato un incontro interlocutorio con il Sassuolo per Kristian Thorstvedt. Le parti hanno fatto il punto della situazione, ma senza sviluppi decisivi. Il centrocampista resta comunque un profilo molto apprezzato dalla dirigenza viola e dall'allenatore Fabio Grosso che l'ha avuto a Sassuolo la scorsa stagione.

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