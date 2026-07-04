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Napoli-Allegri, data e orario della presentazione al Teatro San Carlo

prime parole

Sta per iniziare ufficialmente l'avventura di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli. Dopo l'annuncio del club e il messaggio di benvenuto del presidente Aurelio De Laurentiis, è stata fissata anche la data della presentazione del nuovo allenatore: martedì 14 luglio alle 11.30, al Teatro San Carlo, Allegri parlerà per la prima volta in conferenza stampa

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L'era di Massimiliano Allegri al Napoli è pronta a iniziare. Dopo l'ufficialità del suo arrivo sulla panchina azzurra, il club ha definito anche la data della presentazione del nuovo allenatore, che parlerà in conferenza stampa martedì 14 luglio alle ore 11.30 nella cornice del Teatro San Carlo. L'annuncio era arrivato venerdì 3 luglio, preceduto dal tradizionale messaggio del presidente Aurelio De Laurentiis sul suo account X: "Benvenuto Max". Allegri ha firmato un contratto di tre anni fino al 30 giugno 2029, la sua avventura sta per cominciare.

La prima conferenza da allenatore del Napoli

Il Teatro San Carlo ospiterà il primo appuntamento pubblico del nuovo allenatore del Napoli. Una location simbolica per inaugurare il nuovo corso e dare il via alla stagione. Sarà l'occasione per ascoltare le prime parole di Allegri per avere le prime indicazioni sul mercato e sulla costruzione della squadra che ha in mente. Per l'allenatore livornese, dopo l'avventura con il Milan non conclusasi come sperato, se ne apre una nuova a Napoli.

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