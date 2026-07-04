All'inizio della prossima settimana il Como presenterà una nuova offerta al Chelsea da 30 milioni di euro più 5 di bonus per Chalobah, avvicinandosi di fatto alla richiesta di 35 dei Blues. Sul giocatore c'è anche l'Inter
Il Como non molla la pista Trevor Chalobah per riforzare la difesa. Tra lunedì 6 e martedì 7 luglio, infatti, il club presenterà al Chelsea una nuova offerta per l'inglese da 30 milioni di euro più 5 di bonus. Una proposta che si avvicina alle richieste dei Blues di 35 milioni, dopo che la prima della squadra di Fabregas da 28 milioni più 2 di bonus era stata rifiutata.
Sul giocatore c'è anche l'Inter
Non mancano le pretendenti per Trevor Chalobah. Sul giocatore c'è anche l'Inter: i nerazzurri stanno valutando se avanzare o meno una prima proposta al Chelsea, che non si sposta al momento dalla propria richiesta di 35 milioni di euro.