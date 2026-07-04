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Como-Chalobah, pronta nuova offerta di calciomercato al Chelsea

Calciomercato

All'inizio della prossima settimana il Como presenterà una nuova offerta al Chelsea da 30 milioni di euro più 5 di bonus per Chalobah, avvicinandosi di fatto alla richiesta di 35 dei Blues. Sul giocatore c'è anche l'Inter

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Il Como non molla la pista Trevor Chalobah per riforzare la difesa. Tra lunedì 6 e martedì 7 luglio, infatti, il club presenterà al Chelsea una nuova offerta per l'inglese da 30 milioni di euro più 5 di bonus. Una proposta che si avvicina alle richieste dei Blues di 35 milioni, dopo che la prima della squadra di Fabregas da 28 milioni più 2 di bonus era stata rifiutata.

Sul giocatore c'è anche l'Inter

Non mancano le pretendenti per Trevor Chalobah. Sul giocatore c'è anche l'Inter: i nerazzurri stanno valutando se avanzare o meno una prima proposta al Chelsea, che non si sposta al momento dalla propria richiesta di 35 milioni di euro.

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