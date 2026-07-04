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Greenwood, non solo la Roma: piace anche all'Atletico Madrid. Le news di calciomercato

Calciomercato

La Roma continua a monitorare Mason Greenwood, ma non ha ancora presentato un'offerta ufficiale al Marsiglia né avuto contatti diretti con il club francese. I giallorossi stanno valutando come impostare la trattativa, ma non sono gli unici sull'attaccante inglese. Su Greenwood c'è infatti anche l'interesse dell'Atletico Madrid

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Mason Greenwood è un obiettivo concreto della Roma. Il club giallorosso, come raccontato nelle scorse ore, sta valutando una possibile prima offerta da presentare al Marsiglia per l'attaccante inglese. Al momento ancora non ci sono stati contatti diretti tra i due club. La dirigenza della Roma continua a studiare la strategia migliore prima di avviare una vera e propria trattativa.

Greenwood piace a Simeone

La Roma non è l'unica squadra interessata al classe 2001. L'Atletico Madrid sta sondando il terreno per Greenwood che piace a Simeone. Anche i Colchoneros, come i giallorossi, attendono prima di formalizzare un'offerta. L'Atletico infatti deve completare qualche uscita in attacco per poi avviare la trattativa. Tra i nomi in uscita, il club spagnolo non considera Julian Alvarez, dichiarato incedibile nonostante l'interesse del Barcellona.

I numeri di Greenwood

L'attaccante inglese è reduce da una stagione di alto livello con il Marsiglia. Tra campionato e coppe ha collezionato 45 presenze, con 26 gol e 11 assist, rendimento che ha attirato l'attenzione di diversi top club europei.

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