Il Milan ha raggiunto l'accordo con la Lazio per la cessione di Mario Gila. Dopo aver trovato l'intesa con il giocatore, per un quinquennale a 5 milioni di euro a stagione, i rossoneri hanno trovato la quadra economica anche con i biancocelesti - per un totale di 30 milioni bonus compresi - e si preparano ora ad accogliere lo spagnolo

Il Milan ha chiuso per l'arrivo di Mario Gila . I rossoneri hanno trovato l'intesa con la Lazio sulla base di 30 milioni di euro bonus compresi , con il Real Madrid che avrà il 50% della rivendita (15 milioni). Con il giocatore era già stato raggiunto l' accordo per un contratto quinquennale a 5 milioni a stagione .

Un blitz decisivo per Gila

Un vero e proprio blitz del Milan, iniziato lo scorso 2 luglio, che in pochi giorni ha regalato ad Amorim il nuovo difensore. Sul giocatore c'era anche il Napoli, ma i rossoneri hanno trovato subito in 48 ore l'intesa con il giocatore. Poi è stato il momento dell'accordo con la Lazio, che non è mai scesa sotto la richiesta di 30 milioni nonostante Gila fosse in scadenza nel 2027. Dopo una prima offerta da 25 più 2 di bonus, il Milan ha alzato la sua proposta a 30 per convincere Lotito.