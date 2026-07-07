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Milan, fatta per Gila: trovata l'intesa con la Lazio per 30 milioni di euro

Calciomercato

Il Milan ha raggiunto l'accordo con la Lazio per la cessione di Mario Gila. Dopo aver trovato l'intesa con il giocatore, per un quinquennale a 5 milioni di euro a stagione, i rossoneri hanno trovato la quadra economica anche con i biancocelesti - per un totale di 30 milioni bonus compresi - e si preparano ora ad accogliere lo spagnolo

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Il Milan ha chiuso per l'arrivo di Mario Gila. I rossoneri hanno trovato l'intesa con la Lazio sulla base di 30 milioni di euro bonus compresi, con il Real Madrid che avrà il 50% della rivendita (15 milioni). Con il giocatore era già stato raggiunto l'accordo per un contratto quinquennale a 5 milioni a stagione.

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Un blitz decisivo per Gila

Un vero e proprio blitz del Milan, iniziato lo scorso 2 luglio, che in pochi giorni ha regalato ad Amorim il nuovo difensore. Sul giocatore c'era anche il Napoli, ma i rossoneri hanno trovato subito in 48 ore l'intesa con il giocatore. Poi è stato il momento dell'accordo con la Lazio, che non è mai scesa sotto la richiesta di 30 milioni nonostante Gila fosse in scadenza nel 2027. Dopo una prima offerta da 25 più 2 di bonus, il Milan ha alzato la sua proposta a 30 per convincere Lotito. 

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