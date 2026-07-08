Lei è il primo allenatore presentato da Gerry Cardinale. È un vantaggio… cosa ne pensa? E su Leao il Milan ha già deciso?

"Non voglio parlare dei singoli, posso solo dirvi che sono felice del team. Gerry è qui con me per farci vedere quanto ci tiene. Certo, ci saranno anche pressioni. Mercato? Bisogna adeguarsi al mercato. Ognuno deve fare il proprio lavoro e il mio è valutare la squadra, poi tutti noi ne parliamo per definire la squadra migliore. Ripeto: sono contento della squadra che ho. Voglio vedere tutta la squadra, come gioca, come reagisce la squadra, se adorano il calcio e se vogliono stare qui".