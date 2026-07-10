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Sarri riuscirà a degasperinizzare l'Atalanta?

Massimiliano Nebuloni

Massimiliano Nebuloni
Credit: social Atalanta

La missione principale del nuovo allenatore dell'Atalanta sarà soprattutto quella di dare un nuovo sistema di gioco a calciatori abituati da anni a giocare con la difesa a tre e con marcature a uomo quasi a tutto campo. Cambierà anche il modo di impostare il gioco e per questo l'arrivo di un playmaker puro come Gaetano (reinventato in quel ruolo da Pisacane nell'ultima stagione a Cagliari) fa capire che la missione sia già cominciata

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