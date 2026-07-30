Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
l'identikit

Stones è la sintesi perfetta per il calcio di Chivu

Pier Francesco Monachino

©Getty

Dai tatuaggi che raccontano la sua storia alla rivoluzione tattica di Guardiola, passando per le sue caratteristiche e i suoi dati: perché John Stones è molto più di un difensore centrale e perché il suo arrivo può davvero far felice Chivu

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ