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l'intervista

Petrachi: "Gioventù e idee, vorrei che il Torino sia la mina vagante di questo campionato"

Paolo Aghemo

Un allenatore giovane e con idee chiare, tanti ragazzi interessanti, la ricerca di un portiere di primissima fascia e la nuova filosofia della squadra: il direttore sportivo dei granata racconta in esclusiva a Sky Sport quali sono le aspettative del suo Torino per la nuova stagione

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