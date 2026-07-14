Allegri scherza: "Retrocessione 1998 e scudetti Juve? Sono qui per restituire qualcosa"

Tra le tante domande durante la sua presentazione, c'è stato spazio anche per una simpatica 'punzecchiatura' sul passato di Allegri, nella rosa nel Napoli che retrocesse nel 1998 e allenatore della Juve che vinse più di uno scudetto in volata proprio col Napoli: "Sono qui anche per restituire qualcosa alla città" - ha detto sorridendo. Poi, interrogato sul tema dei pochi gol dell'attacco dice: "Le annate cambiano, ma voglio ribadire che qui Conte ha fatto qualcosa di straordinario"

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