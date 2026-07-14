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Allegri scherza: "Retrocessione 1998 e scudetti Juve? Sono qui per restituire qualcosa"

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Tra le tante domande durante la sua presentazione, c'è stato spazio anche per una simpatica 'punzecchiatura' sul passato di Allegri, nella rosa nel Napoli che retrocesse nel 1998 e allenatore della Juve che vinse più di uno scudetto in volata proprio col Napoli: "Sono qui anche per restituire qualcosa alla città" - ha detto sorridendo. Poi, interrogato sul tema dei pochi gol dell'attacco dice: "Le annate cambiano, ma voglio ribadire che qui Conte ha fatto qualcosa di straordinario"

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