Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
insider serie a

Il nuovo Milan di Amorim tra rassicurazioni e incertezze

Peppe Di Stefano

Peppe Di Stefano
©IPA/Fotogramma

È come se a Milanello ci fosse un grande cartello con scritto ‘lavori in corso’. Il nuovo Milan è numericamente a posto, ma molte cose cambieranno ancora. Tra dubbi da sciogliere, stabilità ritrovata ma entusiasmo da ricostruire: come sta lavorando Amorim in questi primi giorni

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ