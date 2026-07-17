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Calciomercato Juve, Nico Gonzalez e Cabal in uscita: le news di oggi

Calciomercato

Non solo entrate ma anche uscite: la Juventus sta trattando per le cessioni di Nico Gonzalez all'Atletico Madrid e di Juan Cabal al Besiktas di Vincenzo Italiano

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Dopo gli arrivi di Ekhator e Celik, la Juventus si sta concentrando sulle uscite e al momento sono diverse le trattative aperte del club bianconero. Nico Gonzalez, dopo il prestito della passata stagione, potrebbe tornare all'Atletico Madrid. In difesa, invece, Juan Cabal è finito nel mirino del Besiktas di Vincenzo Italiano.

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Le parole di Spalletti: "Può succedere che parta qualche giocatore"

Intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore bianconero Luciano Spalletti ha detto: "Sappiamo che il mercato è aperto e dobbiamo convinverci. Può succedere che parta qualche giocatore visto il non risultato finale dello scorso anno, può essere che siamo costretti a vendere qualcuno. Ci faremo trovare pronti. Può essere anche che una sera alle 20 vi arrivi una notifica per un giocatore nuovo, come è successo ieri. Quello che è successo ieri denota che la società è forte. Le società forti sanno un po' sorprendere qualche volta. Dire in anticipo i nomi che si stanno trattando può complicare le trattative. Faccio i complimenti ai direttori e alla società".

Gli ultimi aggiornamenti sul mercato in entrata

Ma non solo uscita. In entrata, la Juventus continua a seguire Randal Kolo Muani ed Emiliano Martinez, ma serve pazienza, soprattutto per il portiere argentino che prima dovrà finire il Mondiale. Nel frattempo continuano i contatti con il Parma per Mateo Pellegrino ma prima i bianconeri vogliono chiudere per l'attaccante francese del Psg. 

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