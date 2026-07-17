Che garanzie ha avuto dalla società per il mercato e di vicinanza per la prossima stagione?

"Io ho sempre avuto un buon rapporto con tutti i dirigenti con cui ho lavorato nella mia carriera. Con qualcuno ho avuto punti di vista differenti, ma con la società io parlo di giocatori, non di dirigenti e direttori. La società con me parla di calciatori, non di direttori. Quando entri in corsa non hai molto tempo di instaurare i rapporti fuori dal campo, hai meno tempo per la conoscenza fuori dal campo. Con Modesto stavamo sempre insieme, cenavamo insieme. Comolli veniva spesso al campo. Con Carnevali e Massara ci conosciamo bene. Con Massara ho già lavorato e conosco la sua qualità; con Carnevali non ho mai lavorato, ma ci lega una stima reciproca da anni. La storia parla per loro, in loro ho perfetta fiducia. Bisogna completare quei tasselli per avere una rosa forte, con aspirazioni. Il campo e la scrivania possano determinare molto in funzione di quella che sarà la nostra qualità di calcio e di squadre nel prossimo campionato"