Klopp nuovo Ct Germania? L'allenatore rivela: "L'annuncio nei prossimi giorni"

Klopp sta ultimando gli ultimi dettagli contrattuali prima di diventare il nuovo Ct della Germania, come ha spiegato a Magenta Tv: "Non c'è ancora niente di definitivo: i contratti non vanno solo discussi, ma a un certo punto devono anche essere firmati. I colloqui ci sono e tutto sta andando nella giusta direzione. Ho trovato un accordo con la Red Bull, in modo che non resti più nulla a ostacolare la trattativa. L'annuncio dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, nella migliore delle ipotesi"

Jurgen Klopp è sempre più vicino a diventare il nuovo commissario tecnico della Germania: mancano soltanto gli ultimi dettagli, poi arriverà l’ufficialità. La conferma arriva proprio dallo stesso Klopp al microfono di Magenta Tv, dove precisa che manca ancora qualcosa prima che arrivi l'ok definitivo: "Non c'è ancora niente di definitivo. Le cose stanno così: i colloqui ci sono e tutto sta andando nella giusta direzione. Ho trovato un accordo con la Red Bull, in modo che non resti più nulla a ostacolare la trattativa. Bisogna ancora parlare di molte cose, ci stiamo confrontando con la Federazione e ci sono molte persone che devono essere informate. Si nota anche dal fatto che molte informazioni trapelano con un certo anticipo. Tralasciamo il fatto se queste informazioni siano giuste o sbagliate, ma in ogni caso tutto procede nella giusta direzione". L'accordo tra Klopp e la Federazione tedesca dovrebbe prevedere un contratto quadriennale, in modo da poter guidare la Nazionale agli Europei del 2028 e al Mondiale del 2030. Klopp prenderà il posto di Julian Nagelsmann, dopo il fallimento della Germania al Mondiale 2026.