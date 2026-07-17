Allenatori Mondiali, già via in 18: le panchine e i Ct delle Nazionali un mese dopo
In attesa di capire chi diventerà campione del mondo e come si completerà il podio, questo Mondiale ha già segnato il futuro di parecchi Ct: sono ben 18, sulle 48 nazionali partecipanti, gli allenatori che non proseguiranno l'avventura sulle panchine delle rispettive nazionali a causa di esoneri, dimissioni o naturale fine del contratto. E potrebbe non essere finita qui...
- JAVIER AGUIRRE - via dopo il Mondiale (al suo posto nominato RAFA MARQUEZ)
- HUGO BROOS - via dopo il Mondiale*
- HONG MYUNG-BO - via dopo il Mondiale
- MIROSLAV KOUBEK - via dopo il Mondiale
- JESSE MARSCH - confermato Ct della nazionale
- SERGEJ BARBAREZ - confermato Ct della nazionale
- JULEN LOPETEGUI - confermato Ct della nazionale
- MURAT YAKIN - confermato Ct della nazionale
- CARLO ANCELOTTI - confermato Ct della nazionale
- MOHAMED OUAHBI - confermato Ct della nazionale
- SEBASTIEN MIGNÉ - via dopo il Mondiale
- STEVE CLARKE - via dopo il Mondiale
- MAURICIO POCHETTINO - confermato Ct della nazionale
- GUSTAVO ALFARO - in attesa di conferma
- TONY POPOVIC - confermato Ct della nazionale
- VINCENZO MONTELLA - confermato Ct della nazionale
- JULIAN NAGELSMANN - via dopo il Mondiale (al suo posto nominato JURGEN KLOPP*)
- DICK ADVOCAAT - in attesa di conferma
- EMERSE FAÉ - confermato Ct della nazionale
- SEBASTIAN BECCACECE - via dopo il Mondiale
- RONALD KOEMAN - via dopo il Mondiale
- HAJIME MORIYASU - confermato Ct della nazionale
- HERVÉ RENARD - via dopo il Mondiale*
- GRAHAM POTTER - confermato Ct della nazionale
- RUDI GARCIA - in attesa di conferma
- HOSSAM HASSAN - confermato Ct della nazionale
- AMIR GHALENOEI - confermato Ct della nazionale
- DARREN BAZELEY - confermato Ct della nazionale
- LUIS DE LA FUENTE - in attesa di conferma dopo la finale Mondiale
- BUBISTA - via dopo il Mondiale*
- GEORGIOS DONIS - confermato Ct della nazionale
- MARCELO BIELSA - via dopo il Mondiale (al suo posto nominato DIEGO FORLAN*)
- DIDIER DESCHAMPS - via dopo il Mondiale
- PAPE THIAW - via dopo il Mondiale
- GRAHAM ARNOLD - in attesa di conferma
- STALE SOLBAKKEN - in attesa di conferma
- LIONEL SCALONI - in attesa di conferma dopo la finale Mondiale
- VLADIMIR PETKOVIC - in attesa di conferma
- RALF RANGNICK - confermato Ct della nazionale
- JAMAL SELLAMI - via dopo il Mondiale
- ROBERTO MARTINEZ - via dopo il Mondiale (al suo posto nominato JORGE JESUS)
- SEBASTIEN DESABRE - confermato Ct della nazionale
- FABIO CANNAVARO - confermato Ct della nazionale
- NESTOR LORENZO - in attesa di conferma
- THOMAS TUCHEL - in attesa di conferma
- ZLATKO DALIC - via dopo il Mondiale (al suo posto nominato SLAVEN BILIC)
- CARLOS QUEIROZ - via dopo il Mondiale
- THOMAS CHRISTIANSEN - in attesa di conferma