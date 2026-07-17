 Allenatori Mondiali, già 18 esoneri: le panchine e i Ct delle Nazionali un mese dopo | Sky Sport
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Allenatori Mondiali, già via in 18: le panchine e i Ct delle Nazionali un mese dopo

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In attesa di capire chi diventerà campione del mondo e come si completerà il podio, questo Mondiale ha già segnato il futuro di parecchi Ct: sono ben 18, sulle 48 nazionali partecipanti, gli allenatori che non proseguiranno l'avventura sulle panchine delle rispettive nazionali a causa di esoneri, dimissioni o naturale fine del contratto. E potrebbe non essere finita qui...

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