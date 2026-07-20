Il Como continua a muoversi sul mercato e sta pensando a Moise Kean. L'attaccante della Fiorentina per il momento è un'idea per la squadra di Fabregas, che da alcuni giorni sta pensando a lui per rinforzare il reparto offensivo e ha avuto dei contatti con il suo entourage
Dopo il ritorno di Nico Paz e i nuovi acquisti di Milla, Cuenca, Kaiki e Liberali, il Como non sembra intenzionata a fermarsi sul mercato. In questo senso, Moise Kean è un'idea per l'attacco. Il classe 2000 ha rinnovato con il club viola ma potrebbe lasciare Firenze a fronte di un'offerta importante. Il giocatore piace molto alla squadra di Fabregas: per il momento non ci sono state trattative tra club, ma c'è stato un contatto con gli agenti dell'attaccante.
L'ultima stagione di Kean
La Serie A 2025/26 è stata particolarmente complessa per la Fiorentina ma, nonostante questo, Kean è comunque riuscito a segnare 8 gol e a fornire 1 assist. A inizio estate l'attaccante italiano ha rinnovato il proprio contratto con il club viola fino al 30 giugno 2029, ma ora il Como sta pensando a lui come ulteriore rinforzo per la squadra di Fabregas.