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Roma-Summerville, il West Ham rifiuta anche la seconda offerta: pronto un nuovo rilancio

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Il West Ham ha rifiutato anche la seconda offerta della Roma per Crysencio Summerville. I giallorossi stanno preparando un ulteriore rilancio per convincere gli inglesi, dopo che il giocatore ha dato la sua apertura al trasferimento

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Nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 luglio il West Ham ha fatto sapere alla Roma di aver rifiutato anche la seconda offerta per Crysencio Summerville (dopo che la prima è stata di 46 milioni di euro). I giallorossi ora sono al lavoro per preparare un ultimo rilancio, con la speranza che sia quello decisivo per strappare il sì degli inglesi e finalizzare la trattativa.

Il giocatore ha aperto al trasferimento ai giallorossi

Nel contratto del giocatore non è presente una clausola rescissoria e quindi i due club stanno trattando sul costo del cartellino. I giallorossi stanno preparando un ultimo rilancio per Summerville che ha dato la sua apertura ai giallorossi, convinto dal progetto tecnico presentatogli.

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