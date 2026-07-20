Il West Ham ha rifiutato anche la seconda offerta della Roma per Crysencio Summerville. I giallorossi stanno preparando un ulteriore rilancio per convincere gli inglesi, dopo che il giocatore ha dato la sua apertura al trasferimento

Nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 luglio il West Ham ha fatto sapere alla Roma di aver rifiutato anche la seconda offerta per Crysencio Summerville (dopo che la prima è stata di 46 milioni di euro). I giallorossi ora sono al lavoro per preparare un ultimo rilancio, con la speranza che sia quello decisivo per strappare il sì degli inglesi e finalizzare la trattativa.