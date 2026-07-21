Il club saudita si è inserito con forza nella corsa per l'esterno olandese. La Roma, che attende una risposta da parte del West Ham e forte dell'accordo economico con il giocatore, non prenderà parte a eventuali aste per il cartellino del giocatore

L'Al-Hilal si inserisce con decisione nella corsa per Crysencio Summerville. In queste ultime ore, il club saudita allenato da Simone Inzaghi sta provando a portare l'olandese in Arabia. La Roma intanto ha rilanciato per il cartellino e attende una risposta da parte del West Ham, dopo che gli inglesi hanno rifiutato una prima offerta da 46 milioni.