Il nome nuovo che piace ai biancocelesti per l'attacco è quello di Carlos Espí, 21enne cha ha chiuso l'ultima Liga in doppia cifra trascinando il Levante alla salvezza. Ancora nessun contatto diretto tra i club: il centravanti spagnolo ha una clausola di 25 milioni di euro, ma interessa molto alla Lazio e non solo
La Lazio segue con attenzione Carlos Espí. Ecco il nuovo nome per l'attacco dei biancocelesti, che hanno messo gli occhi sul talento spagnolo gradito per profilo e qualità. Classe 2005, centravanti del Levante che ha trascinato alla salvezza nell'ultima Liga, il giocatore interessa ma non c'è stato ancora nessun contatto diretto tra i due club per lui che ha una clausola di 25 milioni di euro e che ha diverse pretendenti sul mercato. A monitorarlo il Bologna che aveva già mandato i suoi osservatori per visionarlo da vicino, ma anche alcuni club di Premier League. Non manca la concorrenza, insomma, per un talento apprezzato dalla Lazio e non solo.
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Chi è Carlos Espí
Ventuno anni da compiere il prossimo 24 luglio per l'attaccante spagnolo, cresciuto nell'Alzira prima di raggiungere le giovanili del Levante nel 2022. Un centravanti di fisico (194 centimetri) e abilità nel gioco aereo ma anche facilità realizzativa, quella che ha permesso ai rossoblù di raggiungere la salvezza nell'ultimo campionato. Già, perché dopo aver contribuito alla promozione del club nella stagione 2024/25 con 6 gol, il suo primo impatto nella Liga è stato da applausi con 11 centri (più 2 in Coppa del Re) tutti segnati da gennaio a maggio. Un bottino fondamentale nel rush decisivo del campionato, lui che per identikit può ricordare l'interista Pio Esposito. Ecco perché su Espí c'è la Lazio ma anche altre pretendenti in Europa.