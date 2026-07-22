Il nome nuovo che piace ai biancocelesti per l'attacco è quello di Carlos Espí, 21enne cha ha chiuso l'ultima Liga in doppia cifra trascinando il Levante alla salvezza. Ancora nessun contatto diretto tra i club: il centravanti spagnolo ha una clausola di 25 milioni di euro, ma interessa molto alla Lazio e non solo

La Lazio segue con attenzione Carlos Espí. Ecco il nuovo nome per l'attacco dei biancocelesti, che hanno messo gli occhi sul talento spagnolo gradito per profilo e qualità. Classe 2005, centravanti del Levante che ha trascinato alla salvezza nell'ultima Liga, il giocatore interessa ma non c'è stato ancora nessun contatto diretto tra i due club per lui che ha una clausola di 25 milioni di euro e che ha diverse pretendenti sul mercato. A monitorarlo il Bologna che aveva già mandato i suoi osservatori per visionarlo da vicino, ma anche alcuni club di Premier League. Non manca la concorrenza, insomma, per un talento apprezzato dalla Lazio e non solo.