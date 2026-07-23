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Milan, l'agente Riso: "Vedo un futuro al Milan per Camarda e Comotto". VIDEO

Milan

Doppio rinnovo con vista al futuro per il Milan, che in questi giorni ha finalizzato i prolungamenti di Camarda e Comotto. A proposito di entrambe le trattative ha parlato il loro agente Riso: "Hanno firmato e ora devono dimostrare di poter rimanere qua nel Milan, però è chiaro che il segnale e la direzione deve essere quella". E sulla possibilità di andare in prestito ha concluso: "Quello lo decideranno più avanti, l’idea adesso è ovviamente di rimanere nel Milan"

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