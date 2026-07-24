Qui tutta la giornata live di venerdì 24 luglio attraverso le notizie raccolte dalla squadra calciomercato di Sky Sport con trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A, ma anche sulla Serie B, la Serie C e l'estero. Calciomercato – L’Originale torna in onda dal 17 agosto. Su Sky Sport 24 fino a venerdì 14 agosto ci sarà dalle ore 23 "Calciomercato - 23" con la conduzione di Vanessa Leonardi con notizie, ospiti e voci dai ritiri
Modric al Milan: rinnovo fino al 2027
Luka Modric resta al Milan per un'altra stagione: l'ex Real Madrid ha rinnovato fino al 2027: quali sono gli ultimi prolungamenti ufficiali
Luka Modric rinnova con il Milan fino al 2027Vai al contenuto
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