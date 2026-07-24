Il Como non molla la pista Chalobah. Nella giornata di sabato 25 luglio è in programma un nuovo incontro con il Chelsea per provare a trovare l'intesa definitiva sul trasferimento del difensore. Le parti continuano a discutere soprattutto sui bonus: i Blues vorrebbero 30 milioni di euro garantiti, il Como al momento è fermo a 25

Continua la caccia al difensore in casa Como per regalare a Cesc Fabregas un rinforzo di spessore per il reparto arretrato. L'obiettivo principale è Trevoh Chalobah del Chelsea per il quale nella giornata di sabato 25 luglio è previsto un nuovo incontro con il club inglese per cercare l'intesa definitiva e chiudere l'operazione. La trattativa prosegue a oltranza con le parti che stanno trattando sui bonus. Il Chelsea continua a chiedere 30 milioni di euro garantiti per lasciar partire il difensore inglese, mentre il Como vorrebbe che una parte dell'investimento fosse legata alle presenze e agli obiettivi raggiunti dal giocatore.

La stagione di Chalobah

Classe 1999, Chalobah arriva da un'annata molto positiva con il Chelsea, chiusa con 34 presenze e 3 gol in Premier League, oltre a 8 apparizioni in Champions League. Le sue prestazioni gli hanno permesso di conquistare anche la convocazione con l'Inghilterra di Thomas Tuchel per il Mondiale, dove però ha fatto una sola presenza nei minuti di recupero della finale terzo e quarto posto contro la Francia.