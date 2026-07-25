Qui tutta la giornata live di sabato 25 luglio attraverso le notizie raccolte dalla squadra calciomercato di Sky Sport con trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A, ma anche sulla Serie B, la Serie C e l'estero
Inter, si lavora per Romero del Tottenham: le richieste sono alte
L'Inter lavora per un rinforzo in difesa e in questo senso piace l'argentino del Tottenham Cristian Romero, reduce dal Mondiale con l'Albiceleste. Le richieste degli Spurs però sono altissime: oltre 50 milioni. Anche lo stipendio del giocatore è abbastanza alto, 6.5 milioni a stagione
Sassuolo, Palmieri: "Mercato un po' bloccato ma abbiamo diverse trattative in corso"
Nel VIDEO il direttore sportivo del Sassuolo non si sbilancia sul mercato dei neroverdi: "E' un po' bloccato in generale, abbiamo diverse trattative in corso ma abbiamo anche già riscattato Muric e Walukiewicz. Cercheremo di mettere Aquilani nelle migliori condizioni per fare un buon campionato anche se il nostro obiettivo primario resta la salvezza". Sul caso Volpato che sarebbe stato trovato positivo alla cocaina a un controllo di Polizia in Australia: "Abbiamo sentito la versione del giocatore, ora attenderemo le decisioni degli organi competenti"
Intanto Leao è sempre più lontano: "Ho parlato con il Milan della mia cessione"
Arriva un'altra intervista di Rafael Leao in cui ribadisce la sua volontà di lasciare il Milan. Il portoghese ha parlato al podcast brasiliano Podpah: "Avevo già parlato con la società della possibilità di provare una nuova esperienza, non so se succederà. Devo presentarmi in ritiro il 29 e finché sarò lì darò il massimo, sempre nel rispetto della maglia che mi ha dato tutto. Nella vita si hanno ambizioni anche per altre cose". Leao intanto è atteso a Perth il prossimo 29 luglio insieme al nuovo acquisto Gonçalo Ramos
Milan, ufficiali i rinnovi di Comotto e Camarda. Per la difesa in chiusura Diawara
Francesco Camarda e Christian Comotto hanno rinnovato con il Milan fino al 2031 con opzione per un altro anno. Il proprietario Gerry Cardinale ha così commentato i prolungamenti dei due classe 2008: "Rappresentano il meglio del Milan: il nostro vivaio e la direzione che il club intende seguire in futuro. Sia Camarda che Comotto sono l'emblema di ciò che significa essere il Milan: giochiamo per vincere e loro sono dei vincenti". In difesa invece i rossoneri sono in chiusura per un altro giovane, il classe 2006 Sankhoun Diawara
Pastorello: "Meret? Oggi credo sia leggermente sopra nelle gerarchie"
"Meret è alla sua ottava stagione, è un friulano adottato in Campania". Parola di Federico Pastorello, agente di Alex Meret, che a Sky Sport ha parlato del futuro del portiere del Napoli: "L'anno scorso c'è stato un dualismo. Conte era stato chiarissimo e aveva detto alla società di rinnovare il contratto di Alex, però ci aveva anche detto che avrebbe preso un altro numero uno con caratteristiche diverse. Alex è voluto rimanere nonostante avesse avuto alternative. Oggi le gerarchie sono un po' più definite e credo che Meret sia leggermente sopra. Poi decide il campo"
E per l'attacco si avanza per Kolo Muani
In attacco il nome principale rimane quello di Kolo Muani. Si continua a lavorare con il Psg per alzare l'offerta e provare a chiudere per il ritorno del francese. In uscita Di Gregorio, Joao Mario, Cabal e Nico Gonzalez. Valutazioni su Douglas Luiz e Koopmeiners
Juventus, il Dibu si allontana. Contatti per Suzuki, in lista anche Vicario
Per la porta della Juventus si fa sempre più complicata per il Dibu Martinez: l'Aston Villa non abbassa le sue richieste e dunque l'argentino si allontana. Prende quota dunque l'idea Zion Suzuki del Parma: primi contatti tra i club, c'è ancora distanza ma si può provare a chiudere. Resta ancora aperta la pista Guglielmo Vicario
Pastorello su Lukaku: "Numero due al Napoli? Difficilmente accettabile"
Intervistato da Sky Sport, l'agente di Romelu Lukaku, Federico Pastorello, ha parlato del futuro dell'attaccante belga: "Può fare il secondo al Napoli? Ovviamente no. È un giocatore straordinario e l'ha dimostrato, è uno degli attaccanti più prolifici al mondo. Difficilmente possiamo accettare una situazione del genere. Ovviamente possono esserci delle gerarchie iniziali, poi è il campo a scegliere. Romelu non è un ragazzo che rimane dove non è voluto. Cercheremo di vedere se c'è una soluzione. Sinceramente faccio fatica a immaginare Romelu come numero due. Dietro le parole di Manna possono esserci delle motivazioni finanziarie. Ora il mercato è bloccatissimo"
Como, nuovo incontro con il Chelsea per Chalobah
E' previsto per la giornata di oggi un nuovo incontro tra Como e Chelsea per Trevoh Chalobah. I club discuteranno dei bonus con i Blues che vogliono 30 milioni garantiti mentre i lariani sono fermi a 25 e vorrebbero raggiungere la cifra richiesta con l'inserimento di alcuni bonus legati alle presenze del difensore
Ct Italia, si avanza per Pirlo: chiusura entro il weekend
Dopo il no di Pep Guardiola, l'Italia ha deciso di ripartire da Andrea Pirlo. La scelta di Maldini e Leonardo è stata fatta e ora la trattativa è in fase avanzata con le parti che stanno definendo gli ultimi dettagli. Si conta di chiudere nelle prossime ore. Pirlo prima dovrà risolvere il suo contratto con lo United Fc di Dubai e poi sarà libero di firmare per diventare il nuovo ct della Nazionale
Calciomercato, le news di oggi
- Pirlo sarà il nuovo allenatore della Nazionale
- Como-Chalobah, previsto un nuovo incontro con il Chelsea
- Pastorello su Lukaku: "Difficile possa fare il numero due"
- E su Meret: "Credo che nelle gerarchie sia favorito"
- Anche Palmieri fa il punto sul mercato del Sassuolo
- Juve, si complica Dibu Martinez: contatti con Suzuki
- Intanto Joao Mario verso la Fiorentina: il punto
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