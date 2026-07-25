"Meret è alla sua ottava stagione, è un friulano adottato in Campania". Parola di Federico Pastorello, agente di Alex Meret, che a Sky Sport ha parlato del futuro del portiere del Napoli: "L'anno scorso c'è stato un dualismo. Conte era stato chiarissimo e aveva detto alla società di rinnovare il contratto di Alex, però ci aveva anche detto che avrebbe preso un altro numero uno con caratteristiche diverse. Alex è voluto rimanere nonostante avesse avuto alternative. Oggi le gerarchie sono un po' più definite e credo che Meret sia leggermente sopra. Poi decide il campo"