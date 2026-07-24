Leao ribadisce, al podcat brasiliano Podpah, la sua volontà di lasciare il Milan. "Devo presentarmi in ritiro il 29 e finché sarò lì darò il massimo, sempre nel rispetto della maglia che mi ha dato tutto", ha sottolineato il portoghese. "Nella vita si hanno ambizioni anche per altre cose e se succederà, studierò le opzioni, ma resto un giocatore del Milan”, ha concluso Leao

Rafael Leao torna a parlare del suo futuro. In una lunga intervista rilasciata al podcast brasiliano Podpah, il portoghese ha ribadito la sua volontà di provare un'altra esperienza dopo sette anni al Milan. "Avevo già parlato con la società della possibilità di provare una nuova esperienza, non so se succederà - ha ammesso Leao -. Devo presentarmi in ritiro il 29 e finché sarò lì darò il massimo, sempre nel rispetto della maglia che mi ha dato tutto. Penso che sia un club che mi ha aiutato molto sotto ogni aspetto, ma nella vita si hanno ambizioni anche per altre cose e se succederà, studierò le opzioni, ma resto un giocatore del Milan”.